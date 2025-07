Tragédia

Criança e jovem morrem em capotamento de picape no interior de Linhares

Ao menos sete pessoas estavam no veículo, inclusive na carroceria da Strada; acidente ocorreu na tarde deste domingo (27), na estrada de Jataipeba

Fabrício Silva Jornalista / [email protected]

Publicado em 27 de julho de 2025 às 18:49

Duas pessoas morreram em um grave acidente registrado na tarde deste domingo (27), na estrada de Jataipeba, zona rural de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Uma criança e uma jovem perderam a vida no local após o capotamento de uma picape Fiat Strada. >

O veículo transportava sete ocupantes, entre eles crianças, segundo a ocorrência registrada no Ciodes. De acordo com o Sargento Torizani, da Polícia Militar de Linhares, as outras cinco vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região. >

Ainda segundo o Sargento, o motorista do veículo fugiu do local após o acidente. A Polícia Militar realiza buscas para identificá-lo e localizá-lo. A perícia foi acionada e as causas do acidente estão sendo investigadas.>

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informa que a perícia foi acionada na tarde deste domingo (27), às 17h19, para uma ocorrência de colisão com vítimas, na estrada de Jataipeba, na zona rural de Linhares. Os corpos das vítimas serão encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.>

