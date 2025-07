Região de Jataipeba

Tia e sobrinha de dois anos: as vítimas de acidente com mortes em Linhares

Outras cinco pessoas que estavam na carroceria do veículo ficaram feridas; segundo a Polícia Militar, o motorista fugiu do local após o acidente

Publicado em 28 de julho de 2025 às 09:59

Cecília, de 2 anos e 8 meses, e a tia dela, Lauriete, morreram no acidente em Linhares Crédito: Acervo familiar

Foram identificadas as duas vítimas que morreram no grave acidente na localidade de Jataipeba, na zona rural de Linhares, Norte do Espírito Santo, ocorrido no último domingo (27): Cecília Lemos da Silva, de 2 anos e 8 meses, e Lauriete Lemos da Silva, de 26. As identidades foram confirmadas pela família, que detalharam que Lauriete era tia de Cecília. >

Segundo apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Norte, oito ocupantes estavam na picape Fiat Strada que capotou na tarde de domingo: tia e sobrinha na cabine, no banco dos passageiros; o motorista na direção e cinco pessoas na carroceria.>

Ainda de acordo com a TV Gazeta Norte, Cecília e Lauriete não tinha nenhum grau de parentesco com o motorista do veículo. As duas morreram no local. As cinco pessoas que estavam na carroceria ficaram feridas — duas delas gravemente — e foram socorridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma das vítimas levadas para o hospital era um menino de 3 anos. Já o motorista, fugiu. A PM chegou a fazer buscas, mas o homem não foi encontrado. >

Como foi o acidente

No acidente, o carro bateu em um poste e depois capotou, segundo a PM. As vítimas feridas foram socorridas para hospitais de Linhares e Colatina. >

Em nota, a Polícia Científica (PCIES) informou que a perícia foi acionada na tarde de domingo (27), às 17h19. Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Linhares, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.>

A Polícia Civil disse que as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). Essas informações podem ser cruciais para o avanço das investigações", finalizou a corporação.>

*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste>

