Morro do Macaco

Homem morre baleado pela polícia durante patrulhamento em Vitória

Segundo a PM, suspeito estava com um rádio comunicador e teria tentado sacar uma arma durante uma ação do Batalhão de Missões Especiais (BME) em Tabuazeiro

Um homem de 34 anos morreu baleado pela Polícia Militar (PMES) durante um patrulhamento da corporação no Morro do Macaco, no bairro Tabuazeiro, em Vitória. A morte, segundo a polícia, foi registrada no sábado (26) e, com o suspeito, foi encontrada uma pistola calibre .40, dois carregadores com um total de 16 munições e um rádio comunicador.>