Violência

Jovem é morto a tiros por assassino com máscara de caveira em Alegre

Francisco Cândido dos Passos, 23, foi baleado por um suspeito encapuzado e morreu na madrugada deste domingo (27), no Morro do Querosene.

Um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na madrugada deste domingo (27), no bairro Morro do Querosene, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Francisco Cândido dos Passos. >