Norte do ES

Homem é morto a tiros durante festa em fazenda de São Mateus

Vítima, de 30 anos, foi encontrada caída perto de uma cerca, em uma fazenda na zona rural de São Mateus. A Polícia Civil investiga o caso.

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite deste sábado (26) durante uma festa em uma fazenda localizada em Nativo Barra Nova, na zona rural de São Mateus , Norte do Espírito Santo . A Polícia Militar foi acionada após a suspeita de um homicídio por arma de fogo no local. >

De acordo com os policiais, havia uma comemoração aberta ao público acontecendo na propriedade no momento do crime. A mãe da vítima relatou que encontrou o corpo do filho caído no chão, próximo a uma cerca da fazenda. >