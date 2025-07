Fuga e confronto

Perseguição termina em acidente e suspeito preso em Linhares

Durante a perseguição, um dos homens apontou arma para os policiais e conseguiu fugir; dois foram detidos, e uma pistola foi apreendida.

Uma perseguição policial terminou em colisão, confronto e prisão na tarde de sábado (26), no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Estado. De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início durante um patrulhamento, quando os agentes avistaram três homens em um carro suspeito de estar sendo utilizado por indivíduos ligados ao tráfico de drogas. >