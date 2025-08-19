A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso whatsapp

Bairro de Vila Velha tem mudanças no trânsito; veja alterações

Publicado em 19/08/2025 às 11h25
Mudança no sentido das ruas do bairro Cristóvão Colombo exigirão atenção aos motoristas
Mudança no sentido das ruas do bairro Cristóvão Colombo exigirão atenção aos motoristas Crédito: Reprodução/PMVV

Motoristas que passam pelo bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha, precisam ficar atentos às mudanças no tráfego. A partir desta terça-feira (19) duas vias terão o sentido alterado. A medida é adotada, segundo a prefeitura, para aumentar a segurança no trânsito.

- A Rua Alcindo Guanabara passará a ter sentido único, no trecho que vai da Rua Felisberto Pinto em direção à Rua Gonçalves Ledo.

- A Rua Thomas Antônio terá o sentido invertido, passando a seguir em direção à Rua Felisberto Pinto.

O subsecretário de Engenharia de Tráfego e Transporte, Marcos Rainha, explicou que a iniciativa integra um planejamento voltado à melhoria da circulação de veículos na região. “Nosso objetivo é oferecer mais segurança aos moradores, diminuir pontos de conflito viário e favorecer a mobilidade, principalmente no atendimento das ambulâncias que se deslocam para o Himaba”, ressaltou.

Já o secretário de Defesa Social e Trânsito, major Rogério Gomes, destacou que a decisão se baseia em estudos técnicos e prioriza a preservação da vida.

Leia também:

14 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 12 mil no ES

  • Link copiado
Publicidade