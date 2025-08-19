A Gazeta - Agora

Motorista fica ferida após carro capotar em Venda Nova do Imigrante

Publicado em 19/08/2025 às 16h07
Dois carros se envolveram em um acidente na manhã desta terça-feira (19), na ES 166, Rodovia Pedro Cola, no trevo de Santa Luzia, zona rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. Um dos veículos acabou capotando e a motorista foi socorrida para o Hospital Padre Máximo, no município.

De acordo com a Polícia Militar, a batida envolveu Fiat Siena e um Toyota CorolLa. O condutor do outro veículo, que não se feriu, socorreu a motorista. Os dois realizaram testes de etilômetro, que deram negativo. Não houve interdição de pista.

