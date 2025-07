Tentativa de feminicídio

Jovem é preso por tentar matar a irmã com pauladas na cabeça em Vila Velha

Mulher de 28 anos foi agredida durante discussão com irmão de consideração em Morada da Barra, Vila Velha; rapaz foi preso

Um jovem de 25 anos foi preso na tarde de domingo (27) após tentar matar a pauladas a irmã de consideração, de 28 anos, no bairro Morada da Barra, em Vila Velha . >

De acordo com o relato da vítima à Polícia Civil, tudo ocorreu após um desentendimento motivado por desavenças envolvendo a atual companheira do rapaz. Em meio à discussão, o suspeito pegou um pedaço de pau e começou a agredir a irmã, principalmente na cabeça. Ela só conseguiu escapar após a intervenção de outro irmão, que impediu que as agressões continuassem.>