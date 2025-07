Violência

Homem é preso após rasgar roupas da noiva e tentar enforcá-la em Vila Velha

A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por vias de fato, com base na Lei Maria da Penha, e a Sejus de que ele foi levado ao sistema prisional

Ainda segundo relato da vítima, o noivo a pressionou contra o sofá e, ao tentar se desvencilhar, ela conseguiu acionar a Polícia Militar. Ainda de acordo com a mulher, ele teria dito: "Já que você chamou a polícia, agora eles vão ter motivo para vir". Em seguida, ele rasgou as roupas dela e tentou enforcá-la. Para se defender, a mulher o atingiu com uma taça. A cena foi presenciada por uma criança, que foi encaminhada aos cuidados de uma tia, no bairro Barramares.>