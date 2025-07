Noroeste capixaba

Confronto com a PM acaba em morte em Nova Venécia, no ES

Segundo a corporação, dois homens estavam armados e atiraram contra os policiais, que revidaram: um suspeito morreu e o outro foi baleado

Um confronto armado contra policiais militares acabou em morte em Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (27). Segundo a corporação, uma equipe foi acionada ao bairro Betânia após relatos de tiros na região. Lá, os PMs encontraram uma dupla armada, que atirou contra os militares — que revidaram. >

O caso aconteceu em uma escadaria na Rua Cinco, onde há ponto de tráfico de drogas, segundo a polícia. Ruan Pablo Fernandes da Silva, de 25 anos, morreu no local. O outro suspeito tentou fugir mesmo baleado, mas foi alcançado e levado para um hospital, onde permanece sob escolta. O nome dele não foi divulgado. >

Segundo o delegado William Dobrovosk, que comanda a Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Nova Venécia, a dupla é natural de São Mateus, cidade do Norte capixaba, e possui passagens policiais por tráfico de drogas. "As primeiras informações dão conta de que eles vieram para cá porque eles estavam fornecendo drogas para o bairro Betânia. Agora, todos os detalhes dessa motivação, se eles vieram aqui para rivalizar com algum grupo ou cobrar algum tipo de droga, tudo isso vai ser apurado”, explicou. >