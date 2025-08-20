Recolhidos

Com alto teor de sódio, biscoitos apreendidos no ES eram vendidos como saudáveis

Produto, vendido como saudável e voltado ao público infantil, tinha alto teor de sódio e foi proibido no Espírito Santo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 11:56

Vendidos como saudáveis, mas escondiam um risco à saúde: a Polícia Civil recolheu aproximadamente 750 unidades de um tipo de biscoito em sete lojas de produtos naturais de Vila Velha e Vitória. Segundo a investigação, os rótulos traziam informações falsas. Uma análise laboratorial identificou que o alimento apresentava alto teor de sódio, o que poderia colocar em risco a saúde do consumidor — especialmente de pessoas com condições clínicas, como hipertensão e diabete.

O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) recebeu denúncias de que a marca, fabricada em Minas Gerais e voltada ao público infantil, estava sendo comercializada em comércios de bairros nobres da Grande Vitória.

“É um produto considerado nocivo ao consumidor. A análise mostrou que, embora informasse não possuir quantidade significativa de sódio, continha 900 gramas”, explicou o delegado Eduardo Passamani, titular da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor.

A venda do biscoito foi proibida no Espírito Santo. A empresa foi notificada e tem 20 dias para se manifestar. Embora não tenha sido encontrado em supermercados, a polícia não descarta a possibilidade de que também tenha sido vendido nesses estabelecimentos.

“Agora será instaurada uma investigação criminal. Vamos identificar os responsáveis pela produção, reunir as informações coletadas e, dependendo do caso, os fabricantes poderão responder por crimes contra o consumidor”, disse o delegado.

Enquanto isso, consumidores que adquiriram o produto podem procurar o fabricante ou registrar reclamação diretamente no Procon para pedir a restituição do valor pago.

“É difícil o consumidor perceber, pois tende a acreditar no que está escrito na embalagem. Tudo o que está ali precisa ser verdadeiro, já que envolve a saúde das pessoas. Trata-se de um crime contra o consumidor, infelizmente cada vez mais comum”, destacou Fabrício Pancotto, diretor de fiscalização do Procon-ES.

O outro lado

Em nota, o diretor da a Pão da Mata Alimentos LTDA, responsável pela fabricação dos biscoitos, Cleiton Duarte, informou que foram surpreendidos pela ação realizada pela Decon e o Procon-ES. Ressaltaram que processo ainda se encontra em andamento, e não teve tempo hábil de analisar o conteúdo dele. "Reafirmamos, essa questão ainda está pendente de análise por parte da empresa", disse.

Nota na íntegra | Empresa "Como é normal no ramo alimentício, somos empresa sujeita à fiscalização sanitária e do Procon. Neste sentido, fomos surpreendidos com o desenvolvimento de um processo fiscalizatório, relativo a informações em nossa embalagem. Segundo o laudo realizado unilateralmente pelo PROCON, é alegada a existência de um erro material na impressão de nossa tabela nutricional. O processo ainda se encontra em andamento, e não tivemos ainda tempo hábil de analisar o conteúdo dele. Reafirmamos, essa questão ainda está pendente de análise por parte da empresa. A fiscalização recai sobre alegado um erro material na impressão da tabela, e consequente possível divergência de informações nutricionais. Tal fato não se relaciona com os aspectos sanitários, de qualidade ou composição do produto. Sempre pautamos nosso trabalho pela verdade e qualidade de nossos produtos. A presente situação não abala nossa seriedade e compromisso. Na eventualidade de constatação definitiva de algum erro de nossa parte, tal questão será solucionada com o respeito e seriedade que o público consumidor exige. Nossos canais de comunicação estão abertos a todos, para as devidas informações.

