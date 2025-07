Câmera em carreta

Vídeo mostra acidente que terminou com motociclista morto na BR 101, na Serra

Motociclista de 33 anos morreu no local; outro ficou gravemente ferido e duas pessoas saíram ilesas, segundo a PRF e a Ecovias 101

Publicado em 29 de julho de 2025 às 11:51

Um vídeo (veja acima) registrou o momento em que um acidente envolvendo três motocicletas e um caminhão resultou na morte de um motociclista, na manhã desta terça-feira (29), na BR 101, em Laranjeiras Velha, na Serra. A vítima foi identificada como Jeferson Moreira de Almeida, de 33 anos. O caso aconteceu no sentido Vitória, na altura do km 265, e provocou a interdição parcial da via. As imagens foram gravadas pela câmera do caminhão envolvido na colisão.>

No vídeo, é possível ver o motociclista seguindo no corredor quando bate em outra motocicleta e os dois perdem o equilíbrio e colidem com o caminhão. Em seguida, os dois caem e chegam a rolar na pista. Ainda não há informações oficiais sobre em qual das motos Jeferson estava.>

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motociclista morreu no local. Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, o acidente aconteceu depois que o pneu de uma das motos furou e a motociclista reduziu a velocidade até parar ao lado do canteiro de rolamento da pista. O motociclista que vinha logo atrás não conseguiu desviar a tempo e colidiu com uma terceira moto.>

A Ecovias 101, concessionária responsável pela rodovia, informou que quatro pessoas se envolveram no acidente. Uma delas foi socorrida em estado grave e levada a um hospital da região. Outras duas não tiveram ferimentos.>

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória, onde passará por necropsia antes de ser liberado para os familiares.>

