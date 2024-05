Relembre

Que fim levou projeto de corredor de ônibus na Lindenberg em Vila Velha?

Reinaugurada no domingo (5), avenida ainda vai ganhar ciclovia e pista exclusiva para ônibus – como o BRT, do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte – conforme projeto do governo do Estado

A inauguração da revitalização da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, ocorreu no último domingo (5). Além da drenagem, a via ganhou novo asfalto e sinalização. A intervenção, no entanto, ainda não contemplou o corredor exclusivo para ônibus prometido em janeiro do ano passado, que ficará na faixa da esquerda, junto ao canteiro central. Afinal, que fim levou o projeto?

Procurada por A Gazeta, a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) informou que está finalizando os trâmites administrativos para licitar o corredor de ônibus. A promessa inicial, dada no início do ano passado, era começar as obras até o fim de 2023. O objetivo da pista exclusiva para coletivos é ligar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, ao de Jardim América, em Cariacica, pelo canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg – que tem 11 km de extensão, por meio de faixas exclusivas para ônibus.

Em uma publicação feita nas redes sociais sobre o pedalaço de inauguração da revitalização, houve questionamentos sobre a falta de ciclovia no trecho. Sobre isso, a Semobi diz que a modernização da avenida também contempla a implantação de vias destinadas aos ciclistas.

A Semobi destaca ainda que as obras de macrodrenagem da via inaugurada pelo governo do Estado são fundamentais para a infraestrutura da região e representam uma etapa crucial que precisava ser concluída antes do início da modernização da avenida.

O que prevê o corredor de ônibus?

O governo do Espírito Santo pretende construir um corredor exclusivo para ônibus na Avenida Lindenberg, entre os terminais do Ibes, em Vila Velha, e Jardim América, em Cariacica. O projeto de reformulação da via contempla ainda a instalação de estações para passageiros, ciclovia e a construção de duas alças na Segunda Ponte.

Em janeiro de 2023, o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse que o projeto estava concluído. “Estamos nos trâmites finais e esperamos licitar e iniciar este ano”, declarou.

Chamado de Corredor Metropolitano Sul, o projeto consta no plano de governo de Renato Casagrande (PSB). Ele vai ligar o Terminal do Ibes, em Vila Velha, ao de Jardim América, em Cariacica, tendo a pista exclusiva para ônibus junto ao canteiro central da Avenida Carlos Lindenberg – que tem 11 km de extensão.

“Vai contar com espaço para ultrapassagem nas estações, além de ciclovias. É parecido com o BRT do Rio de Janeiro e de Belo Horizonte, mas a porta de saída não será do lado esquerdo, pois os veículos usados serão os mesmos da frota atual do Sistema Transcol”, detalhou Fabio Damasceno.

