BBB 26

Semana não terá Mira do Líder e nem Prova Bate Volta no BBB 26

Próximo anjo ainda será autoimune e pode imunizar outra pessoa. Dinâmica das Caixas Surpresas irá emparedar uma pessoa

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 10:31

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 26 Crédito: Reprodução/Globo

Nesta quinta-feira (22), Tadeu Schmidt apresentou a dinâmica dos próximos dias do BBB 26 (Globo) e, após críticas do público, as atividades Mira do Líder e Bate Volta foram retiradas do jogo nesta semana.

Durante o dia de sexta-feira (23), os brothers irão disputar a Prova do Anjo, que será autoimune. Já à noite, durante o programa ao vivo, uma nova dinâmica será apresentada, a das Caixas Surpresa.

Durante a atividade, quatro pessoas receberão prendas: uma será emparedada, uma perderá o direito ao voto no paredão, uma ganhará voto peso dois e outra poderá vetar alguém de votar.

No domingo (25), durante o presente do anjo, o anjo poderá escolher entre assistir a um vídeo de sua família ou imunizar um aliado no jogo. Na parte da noite, acontece a formação do paredão triplo com o emparedado pela Caixa Surpresa, o escolhido do líder e o mais votado pela casa.

As atividades Mira do Líder, introduzida no BBB 24, e Bate e Volta, que estreou na 20ª edição, foram retiradas da dinâmica dessa semana. Nas redes, internautas reclamaram das atividades. A primeira diminui o poder do líder e já a segunda dá vantagem a jogadores que deveriam ser punidos. Na semana anterior, por exemplo, o participante Paulo Augusto Carvalhaes foi votado por onze pessoas e se livrou do paredão.

