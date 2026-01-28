Editorias do Site
Matheus é eliminado do BBB 26 com 79,48% dos votos

Matheus tem 25 anos e é ex-jogador de futebol e professor de boxe. Do grupo Pipoca, ele disputou uma vaga no reality na casa de vidro da região Sul

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 28 de janeiro de 2026 às 09:27

Matheus é eliminado do BBB 26
Matheus é eliminado do BBB 26 Crédito: Reprodução / Globo

Matheus Moreira é o segundo eliminado do BBB 26 (Globo), com 79,48% dos votos. O anúncio da eliminação foi dado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (27). Leandro Rocha (15,55%) e Brigido Neto (4,97%) disputaram a berlinda com o brother.

Matheus tem 25 anos e é ex-jogador de futebol e professor de boxe. Do grupo Pipoca, ele disputou uma vaga no reality na casa de vidro da região Sul. Não foi eleito pelo público, mas teve uma segunda chance no desafio do Quarto Branco, onde ficou por seis dias.

Durante sua estadia no programa, arrumou uma rivalidade com Ana Paula Renault e acusou a veterana de se aproximar das minorias da casa por interesse. Ele irritou colegas e internautas com falas polêmicas e foi denunciado ao Ministério Público por homofobia.

Matheus recebeu 81,33% dos votos únicos, ante 13% de Lenadro e 5,67% de Brigido. Já no voto da torcida, o eliminado recebeu 75,16% dos votos, enquanto Lenadro foi votado por 21,51% do público e Brigido por 3,33%.

Durante o discurso de eliminação, Tadeu Schmidt fez uma observação sobre as falas do gaúcho, lembrando que certas frases não permitem contestação. Foi além, afirmando que há palavras que são desnecessárias e é preciso aceitar e aprender.

"Enfrentar os adversários sempre foi e continua sendo muito bem visto aqui fora. O problema é a forma. Aí dentro, cada palavra conta muito. Uma palavra errada tem um peso enorme. Uma palavra pode afetar muitas pessoas, aí dentro e aqui fora", comentou o apresentador.

