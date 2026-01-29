Babu se emociona e dedica festa do líder no BBB 26 ao Nós do Morro

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:35
Babu Santana ficou emocionado nesta quarta-feira (28), em momento de reflexão no quarto do líder antes da festa.
O ator lembrou o projeto social Nós do Morro, onde ele se formou em teatro e trabalhou educando jovens. "Nós do Morro, minha família, a gente faz 40 anos este ano, vamos festejar agora", falou Babu, chorando.
Em conversa imaginária com a filha, o artista também prometeu ficar no top 10 do reality para ganhar o apartamento de R$ 270 mil.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta