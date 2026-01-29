Editorias do Site
Redes Sociais

Babu se emociona e dedica festa do líder no BBB 26 ao Nós do Morro

Brother consagra seu reinado com festa em homenagem à sua trajetória no teatro, nesta quarta (28)

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:35

No BBB 26, Babu Santana se emociona antes de Festa do Líder: 'Vamos até o Top 10'
No BBB 26, Babu Santana se emociona antes de Festa do Líder: 'Vamos até o Top 10' Crédito: Reprodução TV Globo

Babu Santana ficou emocionado nesta quarta-feira (28), em momento de reflexão no quarto do líder antes da festa.

O ator lembrou o projeto social Nós do Morro, onde ele se formou em teatro e trabalhou educando jovens. "Nós do Morro, minha família, a gente faz 40 anos este ano, vamos festejar agora", falou Babu, chorando.

Em conversa imaginária com a filha, o artista também prometeu ficar no top 10 do reality para ganhar o apartamento de R$ 270 mil.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Relembre a trajetória de Sol Vega no BBB 4

Relembre a trajetória de Sol Vega no BBB 4

Imagem - BBB 26: André Luiz Frambach se desculpa por críticas feitas a Ana Paula Renault em 2016

BBB 26: André Luiz Frambach se desculpa por críticas feitas a Ana Paula Renault em 2016

Imagem - Saiba se cena de Ana Paula sentada enquanto Milena limpa chão no BBB 26 é racista

Saiba se cena de Ana Paula sentada enquanto Milena limpa chão no BBB 26 é racista

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Virginia Fonseca recusa renovar contrato, e SBT anuncia fim do Sabadou

Virginia Fonseca recusa renovar contrato, e SBT anuncia fim do Sabadou
Imagem - Morre Nilton Cesar, cantor do bolero 'receba as flores que lhe dou'

Morre Nilton Cesar, cantor do bolero 'receba as flores que lhe dou'
Imagem - Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem

Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem