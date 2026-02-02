Fogo no parquinho!

BBB 26: Jonas e Juliano discutem, e brothers apontam Brigido como eliminado; veja o resumo

Livre do Paredão pela prova Bate e Volta, Jonas provocou Juliano Floss

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 15:08

Jonas e Juliano discutem Crédito: Reprodução Globo

A madrugada desta segunda-feira, 2, no BBB 26, foi repleta de especulações e análises na casa. Após a formação do Paredão entre Ana Paula Renault, Leandro e Brigido, os brothers se reuniram em grupos para comentar como funcionam as alianças no reality.

Livre do Paredão pela prova Bate e Volta, Jonas provocou Juliano Floss e os dois trocaram farpas na casa. Por outro lado, alguns participantes apontaram Brigido como favorito à eliminação da semana. Veja o resumo:

Ana Paula confronta Brigido após Paredão:

Após a formação do Paredão, Ana Paula confrontou Brigido na cozinha da casa. A jornalista perguntou se ele estava feliz por enfrentar um Paredão com ela.

Brothers comentam sobre a formação do Paredão:

No quarto da líder Maxiane, Breno, Marcelo e Marciele repercutem os acontecimentos da formação do Paredão. Breno confessa que para ele, é mais interessante que Brigido seja eliminado.

Maxiane revela que está pegando "ranço" de Juliano Floss. "Muita besteira, sem argumento", diz a sister. Breno responde que Jonas também deu argumentos bobos ao citar o dançarino.

Babu analisa estratégia de votos na casa:

Com Juliano, Chaiany e Leandro, Babu diz que brothers podem estar mentindo sobre quem vão votar antes da berlinda.

Com Leandro, Babu lamentou que o Paredão esteja formado com três pessoas que já estiveram na berlinda. "É muita falta de comprometimento, é confortável."

Brigido reclama de Chaiany:

Em conversa com Cowboy, Brigido reclama dos votos que recebe de Chaiany. O brother diz que não tem problema em receber o voto, mas não quer amizade com a goiana.

Jonas e Juliano discutem na sala:

Após se livrar da indicação de Babu, Juliano Floss e Marcelo na dinâmica do Big Fone, Jonas provoca o dançarino. "Tem mais três pulseiras essa semana, hein? Tenta lá", diz o gaúcho. Juliano rebate dizendo que o brother usa argumentos bobos e Jonas chama o dançarino de "loirinha". "Vai 'juvena', vai loirinha", diz Jonas.

O bate-boca se estende para a área externa da casa e Juliano diz que ficou três dias sem dormir para atender ao Big Fone enquanto o brother ficava sorrindo. "Bastante barba hein, homem-bomba? 40 anos na cara", diz Juliano.

Babu avalia Gabriela e Jonas no jogo:

Com Juliano, Leandro, Chaiany e Solange Couto, Babu avalia a movimentação de Gabriela no jogo e diz que a sister não tem argumentos. "Fica olhando para o espelho para conversar com os outros", opina Juliano.

O brother ainda comentou sobre Jonas e disse que o brother "não tem importância nem pra ser inimigo". "Para mim ele não é nada, não tem espaço nem pra ser meu inimigo."

Marciele e Maxiane conversam no quarto da líder:

Marciele revelou a Maxiane que já não tem mais paciência com Samira. A dançarina disse que não quer mais pisar em ovos ou fazer esforços para aconselhar a sister. "Eu não posso falar nada que a pessoa não sabe receber, não sabe conversar."

Marciele ainda lembrou da eliminação por Breno na última prova do líder e disse que não esperava isso do amigo. "Não foi sobre o jogo, eu fiquei em choque com isso, de ter sido o Breno."

A cunhã ainda opinou sobre a próxima eliminação e apostou na saída de Brigido do reality. "Eu acho que ele sai, amiga". Maxiane concorda.

Milena e Ana Paula pensam em cenários diferentes do ParedãoNa área externa, Milena diz que a formação seria diferente caso Breno tivesse vetado Jonas de participar das provas do reality quando atendeu o Big Fone. Ana Paula afirma que o brother não vai se indispor com o gaúcho.

Milena ainda expressou sua surpresa com a escolha de Sarah em imunizar Sol Vega. "Ela sabe que se colocasse [o Anjo] no Jonas ia colocar ela no Paredão", diz Ana Paula.

