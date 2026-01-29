Editorias do Site
Redes Sociais

'Dirty Dancing' ganhará sequência com atriz do filme original

Gravações da continuação devem ser iniciadas ainda em 2026

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 09:45

'Dirty Dancing' ganhará sequência com atriz do filme original
'Dirty Dancing' ganhará sequência com atriz do filme original Crédito: Reprodução filme

A Lionsgate confirmou uma sequência do clássico Dirty Dancing. A continuação trará Jennifer Grey, atriz original, que interpreta Frances 'Baby' Houseman.

De acordo com o Deadline, Nina Jacobson e Brad Simpson atuarão como produtores do novo longa, enquanto o roteiro será de Kim Rosenstock. O filme está previsto para começar a ser gravado ainda em 2026.

Ao lado de Patrick Swayze, Garner protagonizou uma das principais obras do cinema. Apesar do retorno da atriz a seu papel, o mesmo não acontece com o artista. Em 2009, o americano morreu, vítima de câncer de pâncreas.

Menos popular que o original, Dirty Dancing 2: Noites de Havana, foi lançado em 2004. O longa, além de não fazer sucesso, desagradou o público.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Clássicos que marcaram gerações: 5 filmes para ver pelo menos uma vez

Clássicos que marcaram gerações: 5 filmes para ver pelo menos uma vez

Imagem - 'O Agente Secreto' é indicado ao César, principal prêmio de cinema da França

'O Agente Secreto' é indicado ao César, principal prêmio de cinema da França

Imagem - Semana do Cinema retorna com ingressos a partir de R$ 10 em todo o país

Semana do Cinema retorna com ingressos a partir de R$ 10 em todo o país

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Morre Nilton Cesar, cantor do bolero 'receba as flores que lhe dou'

Morre Nilton Cesar, cantor do bolero 'receba as flores que lhe dou'
Imagem - Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem

Equipe de Brigido repudia especulações de que ele teria namorado um homem
Imagem - BBB 26: Big Fone vetará uma pessoa de todas as provas da semana

BBB 26: Big Fone vetará uma pessoa de todas as provas da semana