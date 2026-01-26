De volta

Semana do Cinema retorna com ingressos a partir de R$ 10 em todo o país

Promoção passa a valer de 5 a 11 de fevereiro. Além das entradas, o público encontra também combos de pipoca e refrigerante com valores reduzidos

Isadora Lima Reporter / [email protected]

Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 15:31

Mais de 23 milhões de pessoas já aproveitaram a Semana do Cinema Crédito: Shutterstock

A primeira Semana do Cinema de 2026 já tem data para acontecer. A campanha, que já se consolidou no calendário dos cinéfilos, ao proporcionar sete dias de preços reduzidos em todo o país, vale de 5 a 11 de fevereiro, com ingressos de R$10 (sessões iniciadas antes das 17h) a R$ 12 (demais horários) para todas as sessões tradicionais, incluindo finais de semana - exceto pré-estreias, shows e salas especiais.

É a oitava vez que ação acontece e ela já levou mais de 23 milhões de pessoas para a frente das telonas. Além das entradas a preços promocionais, o público encontra também combos de pipoca e refrigerante com valores reduzidos.

A expectativa é superar o marco da última edição, que aconteceu em agosto de 2025 e vendeu mais de 3,4 milhões de ingressos. Para isso, as redes de cinema se preparam para entregar uma programação variada, com títulos para todos os gostos e idades.

Para conferir os horários dos filmes e os preços especiais dos combos, basta acessar os sites de vendas de ingresso ou diretamente o site do seu cinema favorito.

A ação, que é idealizada pela FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Marcos Barros, presidente da ABRAPLEX, reforça a importância da ação na propagação da cultura. “Conseguimos aumentar o fluxo de clientes nas salas e permitir que mais pessoas tenham acesso aos principais lançamentos do mercado. A FENEEC e a ABRAPLEX, juntas, representam 100% do parque exibidor nacional e, mais uma vez, temos a adesão de todas as redes do país na campanha. Esperamos, claro, que esse seja um momento de celebração e diversão, mas também de reconhecimento do cinema como uma das principais e mais acessíveis fontes de entretenimento para a população”, diz.

