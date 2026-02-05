Cultura

5 séries curtinhas para maratonar no Carnaval

Encontre produções de diferentes gêneros para celebrar a data em casa, relaxar e aproveitar o momento do seu jeito

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 18:49

Séries curtinhas são a opção perfeita para se divertir em casa no Carnaval Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Blocos de rua, desfiles em sambódromos ou festas particulares: o que não falta no Carnaval são opções para todos os estilos e ritmos de comemoração. No entanto, nem todo mundo gosta de cair na folia. Para esse público, as séries dos serviços de streaming se tornam o entretenimento perfeito. Assim como na festa, há gêneros para todos os gostos — do romance ao suspense, passando pela ação e comédia —, ideais para maratonar e aproveitar o dia de folga para relaxar. A seguir, confira algumas opções!

1. Patinando no Amor — 8 episódios

“Patinando no Amor” acompanha a história de uma jovem que tenta salvar o rinque da família enquanto lida com o amor Crédito: Imagem: Reprodução digital | WildBrain, Netflix e Family Channel do Canadá

Baseado no livro de Lynn Painter, “Patinando no Amor” acompanha a história da jovem patinadora artística Adriana Russo (Madelyn Keys), a filha do meio de uma família referência no esporte, mas que sofre com problemas financeiros e está prestes a perder o rinque que gerenciam. Para salvar o patrimônio dos Russos, a jovem precisa atrair patrocinadores. O problema é que sua antiga dupla — e primeiro amor — já formou parceria com outra atleta.

Sem muitas alternativas, Adriana recorre ao talentoso e egocêntrico Breyden Elliot (Cale Ambrozic) para voltar às pistas e tentar uma vaga no Campeonato Mundial Júnior de Patinação Artística. Enquanto buscam sintonia dentro e fora do gelo, um novo sentimento começa a surgir entre os dois. O impasse é que a jovem ainda guarda sentimentos pelo antigo parceiro. Dividida entre o passado que insiste em permanecer e a possibilidade de um novo começo, ela precisa decidir entre seguir o coração ou apostar em uma parceria que pode transformar sua vida — e sua carreira.

Onde assistir: Netflix.

2. All Her Fault — 8 episódios

“All Her Fault” acompanha o drama de uma mãe enquanto tenta descobrir onde está o seu filho desaparecido Crédito: Imagem: Reprodução digital | Carnival Films e Universal International Studios

Outra adaptação literária, “All Her Fault” acompanha o drama de Marissa Irvine (Sarah Snook), uma mulher que vai buscar o filho, Milo (Duke McCloud), na casa de um de seus amiguinhos. Ao chegar ao endereço combinado, porém, encontra uma desconhecida que nunca ouviu falar na criança — e, pior, descobre que o encontro jamais foi marcado com a mãe do outro garoto. A partir daí, o pesadelo de Marissa começa: Milo desaparece sem deixar pistas, e todos ao seu redor passam a se tornar suspeitos.

Onde assistir: Prime Video.

3. Magnum — 8 episódios

“Magnum” conta a história de um ator com superpoderes que tenta fazer sucesso em Hollywood Crédito: Imagem: Reprodução digital | Marvel Studios

Uma série do Universo Cinematográfico da Marvel, “Magnum” conta a história de Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II), um dublê que tenta construir carreira em Hollywood enquanto esconde superpoderes que podem colocá-lo para fora da indústria. Segundo a sinopse oficial, ele encontra a chance de entrar de vez no show business ao descobrir que o diretor Von Kovak (Zlatko Burić) está preparando um remake do filme do super-herói Magnum.

Na disputa pelo papel, Simon conhece o ator veterano Trevor Slattery (Ben Kingsley), que busca uma segunda chance nas telonas. Juntos, eles “buscam papéis transformadores nesse filme, enquanto o público dá uma espiadinha nos bastidores da indústria do entretenimento”, revela a sinopse oficial.

Onde assistir: Disney+.

4. Dele e Dela — 6 episódios

“Dele e Dela” acompanha um casal que tenta solucionar um assassinato enquanto lida com uma relação mal resolvida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

Estrelada pelos atores Tessa Thompson e Jon Bernthal, “Dele e Dela” é uma minissérie de suspense baseada no livro de Alice Feeney. A trama acompanha Ana, uma jornalista que, após enfrentar uma tragédia familiar, passa a viver reclusa em Atlanta. No entanto, ao descobrir o assassinato de uma conhecida, decide retornar à sua cidade natal, no norte da Geórgia, em busca de respostas.

Lá, ela reencontra o detetive Jack, seu ex-marido, com quem compartilha um histórico amoroso conturbado e traumas mal resolvidos. Desconfiado, ele acredita que Ana possa estar envolvida no crime e a coloca no centro da investigação. Enquanto tentam desvendar o caso , os dois precisam lidar não apenas com o mistério do assassinato, como também com uma relação mal resolvida.

Onde assistir: Netflix.

5. Muito Esforçado — 8 episódios

“Muito Esforçado” acompanha um ex-jogador de futebol americano que entra na faculdade tentando esconder sua sexualidade Crédito: Imagem: Reprodução digital | Prime Video

Criada pelo ator e comediante Benito Skinner — também protagonista da série —, “Muito Esforçado” é uma comédia universitária que acompanha Benny, um ex-jogador de futebol americano que entra na faculdade tentando esconder sua sexualidade. No campus, ele se aproxima de Carmem (Wally Baram), uma garota que tenta sair com ele na tentativa de se encaixar. Segundo a sinopse oficial, a trama é “engraçada e pessoal” e explora até que ponto todos nós nos esforçamos demais enquanto buscamos descobrir quem realmente somos.

Onde assistir: Prime Video.