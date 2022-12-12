Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2022 de A Gazeta

A Gazeta lançou, nesta segunda-feira (12), o Anuário Espírito Santo 2022. A edição deste ano traz um panorama com iniciativas públicas e privadas no Espírito Santo que trazem no seu DNA a prática do ESG (do inglês Environmental, Social and Governance), que prioriza ações voltadas à preservação do meio ambiente, à preocupação com a responsabilidade social e à valorização da ética e da transparência nos negócios e no serviço público. É possível acessar o conteúdo, incluindo matérias especiais e dados econômicos sobre todos os municípios do ES, microrregiões e o Estado, na página do Anuário em A Gazeta. O Anuário 2022 também apresenta algumas projeções para o próximo ano e perspectivas de cada segmento.
Além disso, a versão impressa será enviada para os assinantes anuais do site e distribuída aos participantes do Painel Anuário, com o tema “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina. O evento, realizado no Cerimonial Oásis, em Vitória, nesta segunda-feira (12), é para convidados.