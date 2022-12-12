Acesse aqui a versão digital do Anuário Espírito Santo 2022 de A Gazeta

Além disso, a versão impressa será enviada para os assinantes anuais do site e distribuída aos participantes do Painel Anuário, com o tema “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina. O evento, realizado no Cerimonial Oásis, em Vitória, nesta segunda-feira (12), é para convidados.