Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Alice Devens comemora 16 anos com festa em Vitória; veja fotos

Publicado em
14 dez 2022 às 02:30
Alice Devens comemora 16 anos
Pedro Devens, Francisco Carvalho, Alice Devens, Jaque Devens e Henrique Devens: família reunida no #museudaalice, que contou a história dos seus 16 anos, neste sábado (10), no Le Buffet Lounge, em Vitória Crédito: KD Imagem

Viva, Alice! 

Com o tema "Museu da Alice", a queridinha de RR Alice Devens celebrou seus 16 anos, no sábado (10), com festa no Le Buffet Lounge, em Vitória. Ao lado dos seus pais Jaqueline Devens e Francisco Carvalho e dos irmãos Pedro e Henrique, a aniversariante recebeu amigos e a família para  comemorar com um verdadeiro show de dança. A própria Alice,  uma apaixonada por balé clássico, comandou o espetáculo, que contou seus 16 anos de vida, com passagens por Porto Alegre (RS), mudanças de escola e desafios no exterior, como a sua recente visita à Nasa. A produção ficou a cargo da mãe talentosíssima. A decoração foi assinada pela Flor&Cia com bolo by Regina Meynard. O DJ Emerson Vaz ferveu a pista.  Veja os melhores momentos nas fotos da KD Imagem.

FESTA

Música

A Sala de Música Natuzzi, na CasaCor, Robson Arruda e as arquitetas Roberta Toledo, Juliana Vervloet Amaral e Manu Delboni, o espaço que estabelece o diálogo com a música,  recebe a  cantora Tati Wuo e o pianista capixaba Pedro de Alcântara nesta sexta-feira (16), numa apresentação para convidados. 

Design

Rita Tristão convida para a palestra sobre Feiras Europeias 2022 - Milão, Paris e Londres - com o jornalista e crítico de design Marcelo Lima, no Lounge de Eventos, da CASACOR ES, nesta quarta-feira (14), às 18 horas, com welcome drink.

Amiga Lingerie

Rackel Perry promove o “Amiga Lingerie Intimissimi”, nesta quinta-feira (15), no Empório Joaquim, a partir das 9h. Estão confirmadas na brincadeira: Bia Menezes, Bruna Strauch, Camila Brandão, Carolina Busatto, Carolina Saitt, Gabriela Varejão, Leticia Cabral, Ludmila Giacomelli, Melyssa Viana e Vanessa Cardoso

Celebrando 2022!

Andrea Andrade, Fabiana Croce, Monica Zorzanelli, Penha Nonato, Suellen Perdigão e RR reúnem-se nesta quarta-feira (14), no Aleixo, para a reunião de final de ano da Confraria Celebrando. 

Acessórios precisosos

A Isla, de Milena Gobbi e Mariana Luz, recebem as joias da designer capixaba Emar Batalha na loja especializada em bolsas de luxo, nesta quinta-feira (15), a partir das 16 horas. Durante o coquetel, as marcas unirão preciosidades da moda.

ANIVERSÁRIO 

Baile da Advocacia

Para terminar o ano, o presidente da OAB-ES José Carlos Rizk Filho realiza nesta quinta e sexta-feira (15 e 16) o evento “Encontros das Comissões”, a partir das 9 horas, na FDV, com mais de 50 palestras de temáticas variadas sobre Direito ministradas pelos presidentes de Comissões, além de receber dois palestrantes de renome nacional. E para fechar 2022 com chave de ouro, a Ordem também estará recebendo os advogados e advogadas para o grande Baile da Advocacia, na sexta-feira (16), no Le Buffet Master, a partir das 21h30. O baile contará com a presença da Miss Brasil, Mia Mamede.

Tratamento estético

A Clínica Vanessa Cabral completa 21 anos de atuação e chega à maior idade como referência em tratamento estético. “Meu trabalho tem como foco a qualidade, através de tratamentos multidisciplinares para mulheres e homens, atuando em cada necessidade de forma única, sem perder a identidade do paciente”, revela a biomédica.

Coleção de bolsas

Isadora Saadi convida para o lançamento da Lumi + Martha Campos nesta quarta-feira (14), às 14h, na La Basseti, Praia do Canto. 

Educação infantil

André da Silva Mello, Érica Bolzan e Sarita dos Santos são os organizadores do livro "Relações Étnico-Raciais na Educação Infantil", que será lançado nesta quinta-feira (15), no Auditório do Centro de Educação Física da Ufes. 

Noite de vinhos

Andréa Campos, sommelière da curadoria de vinhos Brasileiros Seleção Terroir, em parceria com Thiago Torres e Aline Lopes, do Restaurante Hits Gastrobar, em Jardim Camburi, recebem nesta  quinta-feira (15) para “Hits Wine Taste”, com uma degustação de espuamentes e vinhos. 

Veja Também

Brenda e Bianca Riva recebem para brunch em clima de verão 2023

Veja quem prestigiou o lançamento do Anuário ES 2022 de A Gazeta; fotos

Associação dos Empresários da Serra celebra 45 anos com festa; fotos

Casamento celebridades Famosos Festa de Aniversário
