Associação dos Empresários da Serra celebra 45 anos com festa; fotos

Na grande noite que celebrou seus 45 anos de existência, a Associação dos Empresários da Serra (ASES) reuniu na quinta-feira (08), lideranças do setor produtivo e políticas, no Steffen Centro de Eventos. O anfitrião Giuliano de Castro apresentou a nova logomarca simbolizando a história da instituição que representa o setor produtivo da Serra. Momento marcante com a grande homenageada da noite, Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). “Sou a primeira mulher homenageada nessa categoria, mas não sou a única. Ao estar aqui , quero homenagear todas elas”, disse emocionada, arrancando aplausos da plateia. Sérgio Rogério de Castro, pai de Giuliano, ex-presidente da ASES e da Findes, foi lembrado de forma marcante nos discursos do próprio Giuliano e de Cris Samorini. As empresas Motociclo, Fortlev, Braslimp Serviços e DN Comércio e Serviço em Segurança e Inteligência também foram premiadas em suas respectivas categorias na grande noite da ASES.