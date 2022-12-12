Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Renata Rasseli

Associação dos Empresários da Serra celebra 45 anos com festa; fotos

12 dez 2022 às 02:30
Os premiados da noite daos 45 anos da Ases: Marcos Cesar de Lima e Souza (Fortlev), Cris Samorini (Findes), Giuliano de Castro (ASES e Fibrasa), Alexandre Borges (Motociclo), Nacib Haddad Neto (Braslimp) e Pedro Delfino (DN Grupo SEI) Crédito: Edson Reis e Sérgio Cardoso

A grande noite da Ases

Na grande noite que celebrou seus 45 anos de existência, a Associação dos Empresários da Serra (ASES) reuniu na quinta-feira (08), lideranças do setor produtivo e políticas, no Steffen Centro de Eventos. O anfitrião Giuliano de Castro apresentou a nova logomarca simbolizando a história da instituição que representa o setor produtivo da Serra. Momento marcante com a grande homenageada da noite, Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). “Sou a primeira mulher homenageada nessa categoria, mas não sou a única. Ao estar aqui , quero homenagear todas elas”, disse emocionada, arrancando aplausos da plateia. Sérgio Rogério de Castro, pai de Giuliano, ex-presidente da ASES e da Findes, foi lembrado de forma marcante nos discursos do próprio Giuliano e de Cris Samorini. As empresas Motociclo, Fortlev, Braslimp Serviços e DN Comércio e Serviço em Segurança e Inteligência também foram premiadas em suas respectivas categorias na grande noite da ASES.

O tradicional evento de lançamento do Anuário Espírito Santo acontece nesta segunda-feira (12), no cerimonial Oásis, em Vitória. O encontro conta com a produção de Stella Miranda e o catering do Le Buffet, com um receptivo leve, saboroso e itens de alta gastronomia. A decoração foi toda pensada com o uso de elementos orgânicos, enaltecendo muito o verde e a natureza, além de contar com peças artesanais produzidas por artistas capixabas. O intuito é prestigiar o bom uso das práticas ecológicas. A recepção do evento ficar por conta do grupo Intimidade do Samba, que leva o chorinho e o samba da mais alta qualidade. São esperadas cerca de 250 pessoas. O Anuário Espírito Santo 2022 terá o painel “ESG: Quem faz a diferença para um mundo mais verde, ético e humano”, comandado pelo colunista de A Gazeta Abdo Filho, pelo professor Associado da FDC Pedro Lins e pelo consultor financeiro e comentarista da CBN Teco Medina. Neste ano, o tema é voltado para a importância de se pensar em políticas voltadas para a sustentabilidade e inovação nas empresas.

Marcela Pretti, Rachel Medeiros e Rosana Rampazzo
Rachel Medeiros, franqueada da rede de galerias de arte Urban Arts, recebeu as arquitetas Marcela Pretti e Rosana Rampazzo para lançamento de livro de decoração na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Léo Gurgel

Milly Cruz, Paulo Kunsch e  Milena Almeida convidam para o open house do Studio 3, nos dias 16, 17 e 18, na Praia do Canto. O espaço conta com as cerâmicas de Milly, as joias de Paulo e as obras de arte de Milena. 

A rede pernambucana de restaurantes Camarada Camarão vai inaugurar sua primeira unidade em Vitória, nesta quarta-feira (14). Esta será a segunda maior unidade do empreendimento no Brasil! Com capacidade para 400 clientes, o restaurante terá uma área de 1.600m² no Shopping Vitória, com uma vista inédita para a Avenida Américo Buaiz, a mais movimentada da capital. 

As arquitetas Patricia Palhano e Natiele Dalbó: no lançamento do espelho ELA,  de Daniela Andrade, na CasaCor ES Crédito: Léo Gurgel

Os hábitos de consumo alimentar das famílias mudaram e a pandemia mostrou que a alimentação fora de casa faz parte da rotina dos brasileiros. Já o home office impulsionou o delivery, que favoreceu o setor de foodservice. Pesquisa realizada pelo Instituto Food Service Brasil (IFB) mostra que os gastos com comida fora de casa representaram R$ 164 bilhões em 2021. Cada brasileiro gastou em média R$ 16 por refeição, significando uma alta de 12% em relação a 2020. “Os consumidores têm retomado seus hábitos de antes da crise sanitária e, com isso, cresceram as refeições feitas dentro dos restaurantes, melhorando o faturamento do setor. A maioria dos brasileiros come fora de casa no horário do almoço e em estabelecimentos que vendem comida por quilo”, comentou o superintendente da CDL Vitória, Wagner Junior Corrêa.

O diretor Camilo Cavalcanti vai estar na Mostra Audiovisual Formemus, que exibirá seu filme “Belchior, Apenas um Coração Selvagem”, em sessão única, nesta segunda-feira (12), às 19 horas, no Cine Metrópolis, e os ingressos devem ser retirados uma hora antes, na bilheteria. A entrada é franca.

A empresária de moda fitness Gabriela Souza entre Idalia e Gracielle Cangussu e Cassia Toledo: em noite de inauguração que movimentou a Rua João da Cruz, na Praia do Canto Crédito: Wesley Paiva

celebridades Famosos Serra
