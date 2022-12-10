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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Claudia Scarton recebe amigas para almoço natalino em Vitória

Publicado em
10 dez 2022 às 02:30
Claudia Scarton, Mariana Buaiz, Renata Pimentel e Geórgia Brasileiro
A anfitriã Claudia Scarton, Mariana Buaiz, Renata Pimentel e Geórgia Brasileiro: tarde de festa em clima natalino Crédito: Arthur Louzada

Christmas Lunch 

Querida de RR, Claudia Scarton entrou no clima de Natal e recebeu 30 amigas e clientes para celebrar o sucesso de 2022 em Christmas Lunch , nesta quinta-feira (08), em seu apartamento na Praia do Canto. Anfitrã de primeira, a empresário caprichou no menu natalino, com direito a peru, rocambole de bacalhau e uma salada especial de uvas e romãs. A mesa de sobremesas foi uma atração à parte, com panetone, torta primavera, cheesecake de amora, tronco de chocolate e pavlovas. Veja as fotos do meeting na galeria de Arthur Louzada.

POSSE 

Jorge Luiz Nicchio, Márcio Ferreira, Cézar Wagner Pinto e Fabrício Tristão, no evento de posse do Tristão como novo presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória.
Jorge Luiz Nicchio, Márcio Ferreira, Cézar Wagner Pinto e Fabrício Tristão:  no evento de posse do Tristão como novo presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória Crédito: Cacá Lima

Parabéns pra você!

Francisco Carvalho e Jaque Devens recebem neste sábado (10), a partir das 22h, no Le Buffet Lounge, para a celebração de 16 anos de Alice Devens. Feliz aniversário! 

Gestão na advocacia

O advogado Gustavo Fonseca, da Fass Advogados, assume como presidente da mais nova Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB/ES). Recém-lançada, a comissão reúne cerca de 30 advogados capixabas que se destacam no mercado pelo domínio na administração de negócios e na inovação no Direito. O objetivo é fomentar a troca de experiências e debater boas práticas de gestão empresarial na advocacia. Gustavo foi nomeado pelo presidente da OAB/ES, José Carlos Rizk.

Homenagem

A arquiteta e designer de interiores Alessandra Cohen recebeu uma homenagem pelo Dia do Arquiteto e Urbanista, comemorado no dia 15 de dezembro. Quem promoveu o evento foi o vereador de Vila Velha Renzo Mendes. Vale destacar que a Alessandra Cohen assina o restaurante da Casacor ES, que vai até o dia 18 de dezembro, no 38º BI, na Prainha.

INAUGURAÇÃO

Chris Moraes, Marshal Zorzanelli e Luana Tose, Natasha Losanoff
Chris Moraes, Marshal Zorzanelli e Luana Tose e Natasha Losanoff: na inauguração da Jorge Bischoff, no Shopping Vitória, nesta quinta-feira (08) Crédito: Cloves Louzada

Em São Paulo

A  dermatologista Alessandra de Melo embarca para São Paulo para participar de evento sobre técnicas avançadas de fios capilares, nos dias 10 e 11.. O evento contará com profissionais de renome e a ex-BBB, Laís Caldas.

Trupe Barroca celebra aniversário

A Trupe Barroca tem motivos de sobra para celebrar este fim de ano. A orquestra vai comemorar cinco anos de trabalho no seu lugar preferido: o palco, ou melhor, o altar. O grupo, que se apresenta com instrumentos dos séculos 17 e 18 e réplicas desses objetos, brinda o público com o espetáculo gratuito “Concerto de Natal 2022”. Duas sessões vão acontecer neste mês de dezembro, com grandes solistas convidados. A primeira será no da 16, na Catedral de Vitória, e a segunda, no dia 18, no Santuário de Anchieta.

Novidades para 2023

A fotógrafa Dina Carvalho, especializada no universo materno infantil, traz novidades para 2023: os bolos dos ensaios temáticos “Smach the cake” serão assinados por Thaís Góis, primeira confeiteira saudável do Espírito Santo. O espaço da doceira, que fica em uma das áreas mais bucólicas da Praia do Canto, na rua Madeira de Freitas, aos pés do morro do Cruzeiro, também será uma opção de cenário para fotos, além do estúdio de Dina

Bate-papo

Pensando no bem-estar e em levar conhecimento extra à sua empresa, Rose Frizzera recebe a consultora e educadora organizacional Denise Lemos para um bate-papo com a sua equipe de comunicação na  terça-feira (13).

FESTA DA PENHA

Fabíola Gouveia, Padre Renato Criste, Raimundo Pinheiro, Érica Semião, Arlete Uliana, Padre Cláudio e Frei Djalmo: comissão organizadora da Festa da Penha 2023 durante a divulgação do tema e das novidades da próxima edição
Fabíola Gouveia, Padre Renato Criste, Raimundo Pinheiro, Érica Semião, Arlete Uliana, Padre Cláudio e Frei Djalmo: comissão organizadora da Festa da Penha 2023 durante a divulgação do tema e das novidades da próxima edição Crédito: Divulgação

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