Claudia Scarton recebe amigas para almoço natalino em Vitória

A Trupe Barroca tem motivos de sobra para celebrar este fim de ano. A orquestra vai comemorar cinco anos de trabalho no seu lugar preferido: o palco, ou melhor, o altar. O grupo, que se apresenta com instrumentos dos séculos 17 e 18 e réplicas desses objetos, brinda o público com o espetáculo gratuito “Concerto de Natal 2022”. Duas sessões vão acontecer neste mês de dezembro, com grandes solistas convidados. A primeira será no da 16, na Catedral de Vitória, e a segunda, no dia 18, no Santuário de Anchieta.