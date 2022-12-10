Claudia Scarton recebe amigas para almoço natalino em Vitória

Querida de RR, Claudia Scarton entrou no clima de Natal e recebeu 30 amigas e clientes para celebrar o sucesso de 2022 em Christmas Lunch , nesta quinta-feira (08), em seu apartamento na Praia do Canto. Anfitrã de primeira, a empresário caprichou no menu natalino, com direito a peru, rocambole de bacalhau e uma salada especial de uvas e romãs. A mesa de sobremesas foi uma atração à parte, com panetone, torta primavera, cheesecake de amora, tronco de chocolate e pavlovas. Veja as fotos do meeting na galeria de Arthur Louzada.