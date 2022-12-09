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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Dorion Soares celebra o sucesso de 2022 com lançamento de nova coleção

Publicado em
09 dez 2022 às 02:30
Dorion e Tatiana Soares
Dorion e Tatiana Soares: em almoço de confraternização de final de ano  Crédito: Thuanny Louzada

Almoço de Dorion Soares

Querido de RR, o joalheiro Dorion Soares reuniu um grupo exclusivo de clientes e amigos para o lançamento de suas novas criações. nesta quarta-feira (07) em almoço de confraternização de final,  na Lareira Portuguesa, em Vitória  Na ocasião, o designer de joias agradeceu a todos por mais um ano de parceria e falou sobre as experiências mais recentes da marca DS no exterior, como a participação na Couture, uma feira exclusiva para o mercado de luxo, que aconteceu em Las Vegas, onde é possível encontrar marcas renomadas e grandes designers. Veja as fotos de Thuanny Louzada.

DECORAÇÃO

Cida Lamari, Daniela Andrade,Natiele Dalbó, Patricia Palhano e Rita Tris.tão
Cida Lamari, a anfitriã Daniela Andrade,Natiele Dalbó, Patricia Palhano e Rita Tristão: no lançamento do Espelho Studio Ela, com um brinde em seu ambiente ‘Infinito Particular’ na Casacor ES, na quarta-feira (7). Crédito: Léo Gurgel

40 anos de Sindipostos

O Sindipostos-ES comemora nesta sexta, no Le Buffet, 40 anos de história. A  cerimônia contará com homenagem aos associados que estão na entidades desde a sua criação e a todos os ex-presidentes. Segundo o presidente Maxuel Nunes Paula, a homenagem é um reconhecimento pelo espírito coletivo e dedicação desses empresários em prol do setor. Também durante o evento, o Sindipostos-ES vai disponibilizar aos convidados um QR Code para doações para a campanha de apoio aos prejudicados pelas chuvas que caíram no estado nos últimos dias. A campanha já vem acontecendo entre os associados e cada cesta básica doada pelos associados, o sindicato doa outra.

Moqueca e balé

Os bailarinos Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus desembarcam na Ilha nesta sexta-feira (09) e vão saborear a nossa moqueca capixaba no restaurante Atlântica Vitória. No sábado (10) e domingo (11), a dupla encena o balé "O Quebra Nozes", no Parque Cultural Reserva Vitória

Em São Paulo

Valéria Dal Coll, especialista em harmonização orofacial, está em São Paulo, onde ministra o último curso do ano para mais de 50 alunos das técnicas rejuvenescedoras Protocoll e Bioreconexão Tecidual, até sábado (10).

Destaque no surfe

O surfista capixaba Eric Grattz fechou a ano com chave de ouro. Ele conquistou o segundo lugar pelo Campeonato de Surf Carioca. Além do segundo lugar no Carioca, foi campeão nas categorias sub 10 e 14, no Campeonato Capixaba de Surf.

Alto verão

Para celebrar o fim de ano, a BlueMan Vitória e a Vith Shoes se reúnem neste sábado (10), a partir das 10 horas, num brunch de apresentação das novidades do Verão 2023. A confraternização acontece na Praia do Canto e o bufê está a cargo de Carol Sardenberg e do Kombucha, de Jovan Demoner.

JANTAR

Flávia Fardim e Dani Leonel
Flávia Fardim e Dani Leonel: em jantar temático de negócios na Aleixo Netto Crédito: Cloves Louzada

NATAL

Sueli e Sérgio Vidigal
Sueli e Sérgio Vidigal: na inauguração da Árvore de Natal da Rede Gazeta em parceria com a Prefeitura da Serra, nesta terça-feira (06), no Parque da Cidade Crédito: Gabriel Felipe

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