Dorion Soares celebra o sucesso de 2022 com lançamento de nova coleção

Querido de RR, o joalheiro Dorion Soares reuniu um grupo exclusivo de clientes e amigos para o lançamento de suas novas criações. nesta quarta-feira (07) em almoço de confraternização de final, na Lareira Portuguesa, em Vitória Na ocasião, o designer de joias agradeceu a todos por mais um ano de parceria e falou sobre as experiências mais recentes da marca DS no exterior, como a participação na Couture, uma feira exclusiva para o mercado de luxo, que aconteceu em Las Vegas, onde é possível encontrar marcas renomadas e grandes designers. Veja as fotos de Thuanny Louzada.