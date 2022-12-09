Dorion Soares celebra o sucesso de 2022 com lançamento de nova coleção

O Sindipostos-ES comemora nesta sexta, no Le Buffet, 40 anos de história. A cerimônia contará com homenagem aos associados que estão na entidades desde a sua criação e a todos os ex-presidentes. Segundo o presidente Maxuel Nunes Paula, a homenagem é um reconhecimento pelo espírito coletivo e dedicação desses empresários em prol do setor. Também durante o evento, o Sindipostos-ES vai disponibilizar aos convidados um QR Code para doações para a campanha de apoio aos prejudicados pelas chuvas que caíram no estado nos últimos dias. A campanha já vem acontecendo entre os associados e cada cesta básica doada pelos associados, o sindicato doa outra.