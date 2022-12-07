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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Pablo Pavon e Manuela Malta dizem sim-sim em Manguinhos; veja fotos

Publicado em
07 dez 2022 às 02:30
os noivos Pablo Pavon e Manu Malta,
Os noivos Pablo Pavon e Manuela Malta: sim-sim em Manguinhos Crédito: Breno Denicoli

 Pablo&Manuela

Queridos de RR, o chef do Soeta Pablo Pavon e a maquiadora Manuela Malta disseram sim-sim neste domingo (04), no Espaço Maria Mariana, em Manguinhos. As celebrantes foram as sócias Bárbara Verzola e  Marly Farah a airmã da noiva Daniela Malta. A banda Samba Rei e a DJ Larissa Tantan ferveram a pista. A lua de mel aconteceu antes do casório, em Portugal. Veja as fotos de Haroldo Trombeta e Breno Denicoli.

BAILE

Samyris Leal Luis Felipe Salvado
Samyris Leal e o anfitrião Luis Felipe Salvador, que ecebeu parceiros e influenciadores digitais no segmento de unha de gel para o Baile da Vòlia. O evento reuniu nails designers de todo o Brasil e até do exterior para brindar o sucesso da marca Crédito: Leo Gurgel

Natal na Praia do Canto

O Natal chega na Praia do Canto neste sábado (10), às 9h30, no Shopping Triângulo, numa promoção da Vale e a Associação Comercial da Praia do Canto. A manhã contará com oficinas para as crianças, pipoca e apresentações natalinas do Coro Infanto-Juvenil e Coro Jovem Vale Música!

Martha Paiva recebe

Martha Paiva convida para sua Confraternização de Natal nesta quinta-feira (08), na Aleixo Neto, na Praia do Canto. As convidadas podem participar da Árvore Solidária, doando alimentos não perecíveis, fraldas descartáveis, roupas e brinquedos. 

Mãos solidárias

Dona Nilce Chieppe convida para o Bazar Mãos Solidárias nesta quarta-feira (07), das 8 às 17h, no Condomínio Águia Branca, na Enseada do Suá. 

QUERIDOS DE RR

Ariane Oliveira e Rico Garcia
Ariane Oliveira e Rico Garcia: em noite de degustação de vinhos no Iate Clube do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

Cantata de Natal

Neste ano, estudantes do 3º ano, do Ensino Fundamental, do Colégio Sagrado Coração de Maria de Vitória apresentarão um belíssimo espetáculo para a população capixaba: a “Cantata de Natal - Um tempo de graça e esperança”. A cantata de natal será realizada, dia 09 de dezembro de 2022, às 19h30, na Catedral Metropolitana de Vitória e será aberta ao público. Como forma de contribuir com a Campanha Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória, que assiste mais de 2000 famílias em situação de vulnerabilidade social, solicita-se a doação de alimento não perecível no dia da Cantata.

Análise Advocacia 2022

O advogado Eduardo Sarlo e o escritório Sarlo e Machado Advogados Associados, do qual ele é sócio, foram eleitos os mais admirados segundo o anuário Análise Advocacia 2022, na categoria Full Service. Este é o levantamento anual mais relevante do mercado jurídico brasileiro da atualidade, resultado de uma pesquisa detalhada realizada pela Análise Editorial, na qual clientes atestam sobre a qualidade do serviço prestado pelos indicados. "É uma honra receber esse importante reconhecimento. Sou muito grato pela parceria de todos com quem tenho o privilégio de trabalhar", comemora. --

Passeio na Baía de Vitória

Um passeio de lancha irá fechar o ano de 2022 da equipe do escritório de advocacia Pagotto Rizzato e Lyra Sociedade de Advogados. No próximo dia 10 de dezembro, os sócios e advogados Josmar de Souza Pagotto, Sandro Ronaldo Rizzato e João Paulo Barbosa Lyra farão a celebração de final de ano junto à sua equipe em um passeio na Baía de Vitória onde irão contemplar as belezas do Penedo, Museu da Vale e Ilha do Boi e do Frade.

Destaque na cardiologia

Especialista em arritmias cardíacas, o médico capixaba Fabrício Vassallo foi convidado para fazer parte da equipe de editores associados da revista científica PACE (Pacing and Clinical ElectroPhysiology). A função coloca Vassallo como o único médico representante da América do Sul nesse conselho editorial, que está entre as cinco melhores publicações mundiais sobre eletrofisiologia.

QUERIDOS DE RR

Claudia Júdice e Jackie Campos
A empresária Claudia Júdice e a fotógrafa Jackie Campos movimentaram o sábado (03) de alguns profissionais do meio décor com uma sessão de fotos com direito a brunch na Casa Arrumada, em Santa Lúcia Crédito: Ana Luiza Velasco

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