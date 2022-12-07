Pablo Pavon e Manuela Malta dizem sim-sim em Manguinhos; veja fotos

Neste ano, estudantes do 3º ano, do Ensino Fundamental, do Colégio Sagrado Coração de Maria de Vitória apresentarão um belíssimo espetáculo para a população capixaba: a “Cantata de Natal - Um tempo de graça e esperança”. A cantata de natal será realizada, dia 09 de dezembro de 2022, às 19h30, na Catedral Metropolitana de Vitória e será aberta ao público. Como forma de contribuir com a Campanha Paz e Pão da Arquidiocese de Vitória, que assiste mais de 2000 famílias em situação de vulnerabilidade social, solicita-se a doação de alimento não perecível no dia da Cantata.