Glicia Dornela toma posse como presidente da Amages; veja fotos

Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac -, em parceria com Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do ES, realiza o concerto especial ‘Natal de Todos os Sons’, neste domingo (11), no Sesc Glória.
Participam a Orquestra Camerata Sesi, o Coral Social do Sesc e o padre Anderson Gomes, que vão apresentar canções natalinas, com direito a projeções de vídeo e encenações. A recepção dos convidados será com a fanfarra de jazz do grupo Malê Dixieland.
No dia do evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis que vão ser doados a instituições.