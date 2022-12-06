Glicia Dornela toma posse como presidente da Amages; veja fotos

A Serra concentra o maior polo empresarial do Espírito Santo e se prepara para receber nesta quinta-feira (08) empresários e lideranças de todo Estado para o encontro que, além de marcar os 45 anos da Associação dos Empresários da Serra (ASES), vai homenagear as lideranças que se destacaram na economia em 2022. A homenageada da noite será Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes), que vai receber premiação das mãos de Giuliano de Castro, presidente da ASES. A noite de gala do empresariado acontece a partir das 20 hs, no Steffen Centro de Eventos. Em 2023, a Ases se prepara também para inaugurar a Casa do Empresário.