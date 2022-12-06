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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Glicia Dornela toma posse como presidente da Amages; veja fotos

Publicado em
06 dez 2022 às 02:30
Marianne Júdice, Janete Vargas, Glicia Dornela Alves Ribeiro, nova presidente da Amages
Marianne Júdice, Janete Vargas, Glicia Dornela Alves Ribeiro, nova presidente da Amages Crédito: Cloves Louzada

Confraternização da Amages

A Amages realizou netsa sexta-feira (02), a confraternização dos magistrados associados, no Le Buffet Master. O evento marcou a posse da nova presidente da Associação dos Magistrados do Espírito Santo, a juíza Glicia Mônica Dornela Alves Ribeiro. Veja fotos de Cloves Louzada

ANIVERSÁRIO

Manuela Murad, Fabiana Croce e Maria Angela Pacheco
Manuela Murad, a aniversariante Fabiana Croce e Maria Angela Pacheco: tarde de festa em família Crédito: Renata Rasseli

Natal de Todos os Sons

Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio/ES – Sesc e Senac -, em parceria com Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do ES, realiza o concerto especial ‘Natal de Todos os Sons’, neste domingo (11), no Sesc Glória. Participam a Orquestra Camerata Sesi, o Coral Social do Sesc e o padre Anderson Gomes, que vão apresentar canções natalinas, com direito a projeções de vídeo e encenações. A recepção dos convidados será com a fanfarra de jazz do grupo Malê Dixieland. No dia do evento, serão arrecadados alimentos não perecíveis que vão ser doados a instituições. 

Lideranças da Serra

A Serra concentra o maior polo empresarial do Espírito Santo e se prepara para receber nesta quinta-feira (08) empresários e lideranças de todo Estado para o encontro que, além de marcar os 45 anos da Associação dos Empresários da Serra (ASES), vai homenagear as lideranças que se destacaram na economia em 2022. A homenageada da noite será Cris Samorini, presidente da Federação das Indústrias do ES (Findes), que vai receber premiação das mãos de Giuliano de Castro, presidente da ASES. A noite de gala do empresariado acontece a partir das 20 hs, no Steffen Centro de Eventos. Em 2023, a Ases se prepara também para inaugurar a Casa do Empresário.

CONCERTO

Ivan Aguilar, Elian Ramile, Alza Alves, Ana Angélica Motta e o maestro Eduardo Lucas no concerto “Viva Tim Maia”, apresentado pela Banda Sinfônica Vale Música na noite de domingo, no Centro Cultural Sesc Glória.
Ivan Aguilar, Elian Ramile, Alza Alves, Ana Angélica Motta e o maestro Eduardo Lucas: no concerto “Viva Tim Maia”, apresentado pela Banda Sinfônica Vale Música na noite de domingo (04), no Centro Cultural Sesc Glória. Crédito: Fábio Prieto

Yemanjá na Bulgária

Nesta quinta-feira (08), acontece a abertura da exposição “Yemanjá”, com fotografias de Gabriel Lordello e Tadeu Bianconi, na Art Gallery Stoychev, que fica na cidade de Yambol, na Bulgária. Esta já é a terceira cidade búlgara a receber a mostra, que reúne 26 fotografias da festa de Yemanjá, realizada sempre no dia 2 de fevereiro, na Praia de Camburi, em Vitória. As imagens foram capturadas pelos fotógrafos ao longo de 15 anos e mostram toda a beleza e fé dessa festa que representa o sincretismo religioso brasileiro.

Receita de Natal

Em contagem regressiva para o Natal, a Buaiz Alimentos realiza, no dia 13 de dezembro, uma live gastronômica com tema natalino. Os chefs Genilson Pereira e Adenailton Xavier ensinarão o preparo de uma receita que não pode faltar nesta época do ano - panetone e chocotone. A live terá transmissão no Instagram @buaizalimentos, a partir das 17h.

Startup e Empreendedorismo

Na última semana foi dado início à aceleração do Startup e Empreendedorismo Estadual em Desenvolvimento no Espírito Santo (SEEDES), o primeiro programa público de aceleração de startups do Estado. O MedAssist, plataforma de telemedicina criada pela empresa do ortopedista Nilo Neto, está entre os 30 projetos de startups de 16 segmentos distintos selecionados nesta primeira rodada. Vale lembrar que serão destinados até R$ 100 mil em recursos para cada projeto que já estão em fase de evolução ou operação.

Opening

O casal Luana Tose e Marshal Zorzanelli convida para a inauguração da Jorge Bischoff, no Shopping Vitória, nesta quinta-feira (08), a partir das 18h. A marca de sapatos e bolsas é conhecida por priorizar o design autoral, elegância e conforto e é a segunda no Espírito Santo sob o comando dos empresários.

CONFRATERNIZAÇÃO

Sandro Carlesso e Eduardo Fontes durante jantar de confraternização da Ademi-ES
Sandro Carlesso e Eduardo Fontes:  jantar de confraternização da Ademi-ES, no  Iate Clube do ES Crédito: Divulgação

Tarde de joias

Sueli Chieppe e Laura Marchi convidam para o talk  "A Evolução da Joalheria", com o gemólogo Henri Donilkoff, nesta terça-feira (06), na Ilha do Frade.  

Espelho Ela

O ambiente ‘Infinito Particular’ na Casacor ES estará movimentado nesta quarta-feira (07), às 16h30, com o lançamento do Espelho Studio Ela, criado pela arquiteta Daniela Andrade. Ao longo de muitos anos projetando móveis para closets, quartos e lojas, a profissional chegou num conceito de espelho com forma mais leve, harmônica e cheio de diferenciais e versatilidade.

Moda fitness

A empresária de moda fitness Gabriela Souza, após 4 anos de sucesso em Vila Velha, inaugura sua Queen Fitness, nesta quarta-feira (07), na rua João da Cruz, Praia do Canto.

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