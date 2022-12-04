"Ladies in Blue" celebram sucesso de 2022 com festa na Ilha do Frade

O fim do ano chegou e com ele vem o pagamento do 13º salário. E segundo o diretor da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, este é o momento para realizar a antecipação das parcelas de financiamento imobiliário ou até mesmo realizar novos investimentos, como em um consórcio. O especialista em crédito imobiliário também explica que o ideal é comparar a taxa de juros e a rentabilidade para tomar essa decisão de um novo financiamento. E, para quem vai começar o ano sonhando com a casa própria, o caminho menos burocrático é buscar especialistas que ajudem a encontrar as taxas mais baixas e em melhores condições.