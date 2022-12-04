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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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"Ladies in Blue" celebram sucesso de 2022 com festa na Ilha do Frade

Publicado em
04 dez 2022 às 02:30
Festa
Jacqueline Pretti, Tatiane Emerich, Zilma Cipriano, Dila Cipriano,  Sammya Couri, Lucimar Soares e Catarina Riva: "Ladies in Blue" em festa Crédito: Divulgação

Ladies in Blue

Na primeira edição, elas vestiram vermelho e nasceu a festa "Ladies in Red". Nesta quinta-feira (01º), uma confraria de amigas repetiu a dose com o look azul, para celebrar as vitórias de 2022. A festa rolou na casa de Catarina Riva, na Ilha do Frade, ao som da Banda Di-Versão e Lilian Lomeu.  O bufê foi assinado pelo chef Luciano Victal e a mesa de bolo e doces por Evilazia Navarro.  A decoração ficou a cargo da dupla Sandra Siqueira e Zilma Cipriano. A organização da noite foi comandada por Jacque Pretti, Dila Cipriano, Lucimar Soares, Tatiana Emerich e Sammya Couri. Confira as fotos.

LANÇAMENTO

udith Ottoni entre Consuelo e Lia Dalla Bernardina
Judith Ottoni entre Consuelo e Lia Dalla Bernardina: no lançamento da linha de skincare de Judith Ottoni, na Enseada do Suá Crédito: Arthur Dalla

Seja Você

A dermatologista Brunella Tozzi, a consultora de moda e estilo Ludmila Giacomelli e os cabelereiros Dali Gouveia e Geisson Ferraski recebem convidadas para mais uma edição do “Seja Você, um bate-papo sobre beleza, moda e autocuidado na próxima terça-feira, 6, na Isla Vitória, Praia do Canto, a partir das 17h.

Ibefiano de sucesso

Wladimir Zanotti,  contador pela Universidade de Vila Velha, pós-graduado pela Fundação Empresarial Getúlio Vargas e líder da prática de Auditoria e Comitê de Finanças da Baker Tilly Brasil, foi  eleito pelos associados do Ibef-ES como o Ibefiano de Sucesso 2022. O prêmio será entregue no dia 14 de dezembro, no Prêmio Equilibrista. 

PRÊMIO

De portas abertas

As sócias Viviane Anselmé e Jacqueline Turini à frente da “Passione Pasta” - fábrica de massa artesanal recém-inaugurada na Praia da Costa – acabam de estrear o empório no local. “Além das massas frescas, secas e congeladas, molhos de acompanhamento e sobremesas disponíveis, já é possível levar para casa vinhos, espumantes e azeites, nacionais e importados”, garante Vivi. 

13º salário

O fim do ano chegou e com ele vem o pagamento do 13º salário. E segundo o diretor da Gava Crédito Imobiliário, Ricardo Gava, este é o momento para realizar a antecipação das parcelas de financiamento imobiliário ou até mesmo realizar novos investimentos, como em um consórcio. O especialista em crédito imobiliário também explica que o ideal é comparar a taxa de juros e a rentabilidade para tomar essa decisão de um novo financiamento. E, para quem vai começar o ano sonhando com a casa própria, o caminho menos burocrático é buscar especialistas que ajudem a encontrar as taxas mais baixas e em melhores condições.

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