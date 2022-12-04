"Ladies in Blue" celebram sucesso de 2022 com festa na Ilha do Frade

Na primeira edição, elas vestiram vermelho e nasceu a festa "Ladies in Red". Nesta quinta-feira (01º), uma confraria de amigas repetiu a dose com o look azul, para celebrar as vitórias de 2022. A festa rolou na casa de Catarina Riva, na Ilha do Frade, ao som da Banda Di-Versão e Lilian Lomeu. O bufê foi assinado pelo chef Luciano Victal e a mesa de bolo e doces por Evilazia Navarro. A decoração ficou a cargo da dupla Sandra Siqueira e Zilma Cipriano. A organização da noite foi comandada por Jacque Pretti, Dila Cipriano, Lucimar Soares, Tatiana Emerich e Sammya Couri. Confira as fotos.