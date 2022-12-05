Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Confraria das Onças celebra sucesso de 2022 com festa em Vitória

05 dez 2022 às 02:30
Nazaré Neves, Tricia Navarro, Ana Claudia Cardozo, Renata Rasseli, Andréia Lopes, Betty Feliz, Eulália Chieppe, Maria Izabel Braga (em pé), Mariana Perini, Beth Dalcolmo e Marina Monteiro (agachada): reunião de final de ano da Confraria das Onças Crédito: Divulgação

Um viva para as onças!

Com 12 anos de história, a Confraria das Onças celebrou as vitórias de 2022 em festa de confraternização neste sábado (03), na casa de Décio Chieppe e Eulália Chieppe, na Ilha do Frade. O almoço foi assinado pela chef Arlete Nunes, que foi super elogiada pelas confrades e seus acompanhantes. Destaque para Costela desossada com cuscus marroquino, a salada de bacalhau com grão de bico e Brownie de Nutella com sorvete de pistache. O músico Rodrigo de Paula ferveu a pista. O ponto alto da tarde foi o tradicional amigo X, que promove a troca de presentes entre as confrades. Veja as fotos!

LANÇAMENTO IMOBILIÁRIO

Valdecir Torezi e Eduardo Fontes
Valdecir Torezi e Eduardo Fontes: no lançamento do  loteamento Vista da Ilha, nesta sexta-feira (02), em Cariacica Crédito: Mônica Zorzanelli

Bate-papo sobre fotografia e arquitetura

Os empresários Rômulo Bezerril, Adriana Martins e Renata Bezerril recebem nesta terça-feira (06), em sua loja de iluminação Homelux para o lançamento da nova vitrine assinada pela arquiteta Letícia Finamore, que terá em destaque peças exclusivas desenhadas por designers como Ana Neute, Lucas Lima e Mariana Amaral, lançamentos da Itens. E o coquetel, que acontece a partir das 16h30, também vai contar com bate-papo sobre ‘Fotografia de arquitetura como meio de construção de portfólio e divulgação nas redes sociais’ com a fotógrafa especialista da área Camila Santos. 

Tour em dose dupla

O ambiente ‘Suíte Kids’ da designer de interiores Fabiana Tonini na Casa Cor ES vai receber na próxima quinta, dia 08, dois tours especiais com diversos profissionais da arquitetura e design de interiores capixaba. Além de um tour da Todeschini, já que seu espaço traz marcenaria em cor lançamento da marca, no mesmo dia também haverá um tour especial sobre revestimento com Wanessa Rainer, diretora da Loja Figurati Revestimentos. A suíte kids de Fabiana é case da marca porque traz em primeira mão lançamentos como no piso do quarto o vinílico Montpolpom, e no banheiro destaque para o porcelanato Cathedral Off White da Villagres na parede e piso, além do detalhe decorativo do cobogó da Gaus.

ALMOÇO

Emar Batalha, Carla Settani, Carla Villardi
Emar Batalha, Carla Settani, Carla Villardi e Thalita Olsen:  nossa designer de joias recebeu para almoço de confraternização  em São Paulo, na quinta-feira (01º).  Crédito: LUPREZIA

DEGUSTAÇÃO DE VINHOS

Anne Abreu, Ana Paula de Angeli, Rafa Ziviani, Roberta Girelli e Dani Helmer
Anne Abreu, Ana Paula de Angeli, Rafa Ziviani, Roberta Girelli e Dani Helmer: e noite de degustação de vinhos no Iate Clube do ES Crédito: Mônica Zorzanelli

