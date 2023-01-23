Eurotour: Capixabas desvendam as belezas da Espanha

Palha e madeira nas mãos da designer Carla Buaiz se transformam em joias únicas e dão formas as mais variadas peças, como anéis, pulseiras, braceletes e brincos. A joalheira prova como os elementos naturais são versáteis e basta reinventá-los através da inserção de ouro e pedras preciosas. Entre as peças best-sellers recentemente criadas, que são a cara do Verão, estão as peças da Coleção Tetris, a mais recente série de joias da designer, em que madeira de demolição tem grande protagonismo em brincos, anéis e braceletes, interagindo com pedras preciosas no formato quadrado, ressaltando a geometria. A coleção esgotou rapidamente, já indo para a fase de reposição das peças.