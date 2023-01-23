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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Eurotour: Capixabas desvendam as belezas da Espanha

Publicado em
23 jan 2023 às 02:30
Grupo de capixabas na Espanha
Grupo de capixabas na Espanha Crédito: Divulgação

Buenos dias! 

Madri, Barcelona, , Valência, Granada, Córdoba, Sevilha e Ronda. Essas foram algumas cidades da Espanha visitadas por um grupo de capixabas comandados pela JJM Viagens, que desde 2007 promove tours que misturam história, cultura e gastronomia para diferentes países da Europa. A Mesquita-Catedral de Córdova foi um dos pontos turísticos mais impactantes para o professor de Geografia Joelmo Costa, um dos integrantes do grupo. Para Lorena Croce, outra viajante, Alhambra,  em Granada, foi outro ponto alto do tour. Já Fabiana Croce ficou maravilhada mais uma vez com ao obras de Gaudí, em Barcelona. Confira as fotos.

ANIVERSÁRIO

oão Eugênio Modenesi Filho comemorou seus 40 anos em noite roqueira ao lado de sua Roberta Drummond e dos pequenos Lauro e João Vitor
João Eugênio Modenesi Filho comemorou seus 40 anos em noite roqueira ao lado de sua Roberta Drummond e dos pequenos Lauro e João Vitor Crédito: Léo Gurgel

EM TRANCOSO

Monica Loureiro Chieppe,, Sylviene Cani Motta e Jackie Campos
Monica Loureiro Chieppe,, Sylviene Cani Motta e Jackie Campos: na casa de Monica e Renan Chieppe, no condomínio Terra Vista, em Trancoso Crédito: Divulgação

Crescimento profissional

A jornalista e assessora de imprensa Rose Frizzera recebe a Mentora e Consultora Fernanda Ventura, na sede da empresa, nesta segunda-feira (23), para um bate-papo sobre “Resultados positivos - bom para a empresa, melhor ainda para mim!”. Fernanda vai abordar conceitos e comportamentos empresarias que contribuem para resultados positivos nos negócios e na vida pessoal.

Jantar

Léo Bahia e Arlindo Porto recebem nesta segunda-feira (23), um grupo de amigos para jantar em seu apê no Centro de Vitória. Stella Miranda e Zeller Bernardino, Ana Paula Castro, Simone Rizk, André Hees e esta colunista são presenças confirmadas. 

Joias

Palha e madeira nas mãos da designer Carla Buaiz se transformam em joias únicas e dão formas as mais variadas peças, como anéis, pulseiras, braceletes e brincos. A joalheira prova como os elementos naturais são versáteis e basta reinventá-los através da inserção de ouro e pedras preciosas. Entre as peças best-sellers recentemente criadas, que são a cara do Verão, estão as peças da Coleção Tetris, a mais recente série de joias da designer, em que madeira de demolição tem grande protagonismo em brincos, anéis e braceletes, interagindo com pedras preciosas no formato quadrado, ressaltando a geometria. A coleção esgotou rapidamente, já indo para a fase de reposição das peças.

NO RIO

Fabricio Fabre e Lucinha Araújo
Fabricio Fabre e Lucinha Araújo, a mãe de Cazuza:  em  jantar no Arpoador oferecido pelo famoso decorador Edgard Moura Brasil Crédito: Divulgação

FÉRIAS

Eduardo Corona, Bruna Oliveira e Nazim Ilias
Eduardo Corona, Bruna Oliveira e Nazim Ilias:  na badalada Casa Camolese, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação

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