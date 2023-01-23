Eurotour: Capixabas desvendam as belezas da Espanha

Madri, Barcelona, , Valência, Granada, Córdoba, Sevilha e Ronda. Essas foram algumas cidades da Espanha visitadas por um grupo de capixabas comandados pela JJM Viagens, que desde 2007 promove tours que misturam história, cultura e gastronomia para diferentes países da Europa. A Mesquita-Catedral de Córdova foi um dos pontos turísticos mais impactantes para o professor de Geografia Joelmo Costa, um dos integrantes do grupo. Para Lorena Croce, outra viajante, Alhambra, em Granada, foi outro ponto alto do tour. Já Fabiana Croce ficou maravilhada mais uma vez com ao obras de Gaudí, em Barcelona. Confira as fotos.