Paulo Erlacher celebra aniversário com o Clube do Marisco em Vitória

em paris

Gastronomia e a enologia em uma experiência sensorial para o wine hunter Vicente Jorge e Edilene Chieppe em Paris. O cenário foi o emblemático Bateau Capitaine Fracasse, onde o Champagne De Venoge reinou absoluto em harmonizações que foram da entrada à sobremesa. O encontro, a convite de Philippe Manfredini, da maison De Venoge, serviu de inspiração para o novo projeto de Vicente em Vitória: a Cave Reserve. A partir de março, o Caçarola Bistrot, da chef Bia Delmaestro, passa a abrigar uma seleção ultra premium. A ideia é democratizar o luxo: vinhos raros e exclusivos serão oferecidos aos clientes pelo mesmo valor da venda direta ao consumidor. Elegância sem frescura no nosso cenário local.