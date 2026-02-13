Paulo Erlacher celebra aniversário com o Clube do Marisco em Vitória

Otacílio Pedrinha, o aniversariante Paulo Erlacher e Chico Lins: em tarde de parabéns pra você!. Crédito: Divulgação
Parabéns, Paulo!
O empresário Paulo Erlacher reuniu amigos para celebrar o seu aniversário no famoso Clube do Marisco, no restaurante Taurus, na Praia do Canto. O clube se reúne desde 1986, completando 40 anos neste ano. Entre os presentes, Otacílio Pedrinha, José Luiz Kfuri, Rafael Brasil, Chico Lins, Pedro Paulo Perim, José Lino Sepulcri, Edmar Bossanel, entre outros.
MISSA DE AÇÃO DE GRAÇAS
Adriano Zucolotto, o governador Renato Casagrande, o Padre Gudialace Silva de Oliveira, anfitriã Virginia Casagrande e Mila Casagrande: a primeira-dama recebeu amigos e devotos de Nossa Senhora de Lourdes para uma missa na Casa do Governador, na Praia da Costa. Crédito: Hélio Filho
Beatriz Rassele Croce Costa e a primeira-dama do ES Virginia Casagrande: tarde de fé e devoção no Parque Cultural Casa do Governador. Crédito: Hélio Filho
Mochila solidária
A Campanha Mochila Solidária garantiu à AMAES a arrecadação de mais de 2.724 itens. Para quem deseja continuar ajudando, o bazar solidário funciona na Avenida Fernando Ferrari, 2115, em Goiabeiras, Vitória, recebendo doações de roupas e acessórios e também compras que ajudam a manter os serviços da associação.
Festa da Penha
O Papa Leão XIV proclamou o Ano Jubilar de São Francisco de Assis, que será o tema central da Festa da Penha 2026. Com o lema “Fazei de nós instrumentos da paz”, a celebração marca os 800 anos da morte do santo e reforça a tradição franciscana do Convento da Penha. A festa acontece de 5 a 13 de abril, com mais de 40 missas e 14 romarias. Segundo o guardião Frei Gabriel Dellandrea, o Jubileu amplia o chamado à reconciliação, ao perdão e à conversão, fortalecendo o caráter espiritual de uma das maiores manifestações religiosas do Brasil.
NA CBN VITÓRIA
A presidente da OAB-ES, dra. Érica Neves, a presidente do Tribunal de Justiça, dra. Janete Vargas Simões, dra Rachel Durão Rachel Durão Correia Lima, desembargadora e Supervisora da Coordenadoria das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher; e a delegada-chefe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher da Polícia Civil do Espírito Santo, dra. Cláudia Dematté, estiveram hoje (11) nos estúdios da CBN Vitória com a jornalista Fernanda Queiroz, para reforçar a importância da campanha de conscientização contra o assédio no Carnaval - lançada pela OAB-ES, em parceria com o TJ/ES e Polícia Civil - para alertar contra o assédio sexual à mulher e outras formas de violência durante o período da folia. Crédito: Divulgação
Gastronomia e a enologia em uma experiência sensorial para o wine hunter Vicente Jorge e Edilene Chieppe em Paris. O cenário foi o emblemático Bateau Capitaine Fracasse, onde o Champagne De Venoge reinou absoluto em harmonizações que foram da entrada à sobremesa. O encontro, a convite de Philippe Manfredini, da maison De Venoge, serviu de inspiração para o novo projeto de Vicente em Vitória: a Cave Reserve. A partir de março, o Caçarola Bistrot, da chef Bia Delmaestro, passa a abrigar uma seleção ultra premium. A ideia é democratizar o luxo: vinhos raros e exclusivos serão oferecidos aos clientes pelo mesmo valor da venda direta ao consumidor. Elegância sem frescura no nosso cenário local.
Em Orlando
Especialista em longevidade, qualidade de vida e bem-estar, o médico Paulo Mansur embarca esta semana para Orlando, nos Estados Unidos, onde participa do 2º International Meeting da Integrative Academy sobre emagrecimento anabólico, entre os dias 16 e 18 de fevereiro. Além de conferir as novidades no assunto, ele será também palestrante com os temas “Por que as terapias atuais e tradicionais não dão certo?” e Síndrome Mosh.
NOS EUA
O nosso cirurgião plástico Ariosto Santos e sua Shirley desfrutam de dias de descanso para passear por Orlando, nos Estados Unidos. Antes, passaram uns dias em Miami. Por lá, Dr. Ariosto aproveitou para conhecer as tecnologias e o que há de mais moderno na cirurgia plástica. Na foto, registro deles na charmosa e arborizada Winter Park. Crédito: Divulgação
