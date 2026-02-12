Jantar beneficente do Instituto Ponte brinda a arte e a educação em Vitória

Casa cheia, ingressos esgotados e 60 convidados reunidos por uma causa de transformação social. A 5ª edição do jantar beneficente Arte & Educação, realizada na noite de terça-feira (10), no Bistrô e Adega Gran Cave, foi daquelas que aquecem o coração e ficam na memória. Entre taças e os pratos assinados pelo chef Harum Katharian e uma bela decoração da Festar, o Instituto Ponte e a Matias Brotas Arte Contemporânea celebraram mais um capítulo dessa parceria potente entre arte e educação. As 20 obras do artista Beeboy (Ramon Álvaro) foram todas vendidas, reforçando o impacto concreto da noite — 100% da arrecadação será destinada ao custeio escolar de cinco alunos do IP. No palco, histórias que inspiraram: Jamili Sperandio, hoje estudante de Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, e Ana Luiza Rodrigues, ao lado da mãe, Sueli, emocionaram ao compartilhar suas trajetórias. A presidente do Instituto, Bartira Almeida, destacou números que traduzem o propósito da ONG: o Instituto Ponte já está presente em 42 cidades do Espírito Santo e 92% dos formados em 2025 já possuem renda média seis vezes maior que a de suas famílias. Uma noite em que a arte virou ponte para novos futuros e transformação social em uma geração.