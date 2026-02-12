Jantar beneficente do Instituto Ponte brinda a arte e a educação em Vitória

Bartira Almeida, Beeboy, Lara Brotas, Marianne Assbu. Crédito: Cacá Lima
Arte & Educação
Casa cheia, ingressos esgotados e 60 convidados reunidos por uma causa de transformação social. A 5ª edição do jantar beneficente Arte & Educação, realizada na noite de terça-feira (10), no Bistrô e Adega Gran Cave, foi daquelas que aquecem o coração e ficam na memória. Entre taças e os pratos assinados pelo chef Harum Katharian e uma bela decoração da Festar, o Instituto Ponte e a Matias Brotas Arte Contemporânea celebraram mais um capítulo dessa parceria potente entre arte e educação. As 20 obras do artista Beeboy (Ramon Álvaro) foram todas vendidas, reforçando o impacto concreto da noite — 100% da arrecadação será destinada ao custeio escolar de cinco alunos do IP. No palco, histórias que inspiraram: Jamili Sperandio, hoje estudante de Medicina na Universidade Federal do Espírito Santo, e Ana Luiza Rodrigues, ao lado da mãe, Sueli, emocionaram ao compartilhar suas trajetórias. A presidente do Instituto, Bartira Almeida, destacou números que traduzem o propósito da ONG: o Instituto Ponte já está presente em 42 cidades do Espírito Santo e 92% dos formados em 2025 já possuem renda média seis vezes maior que a de suas famílias. Uma noite em que a arte virou ponte para novos futuros e transformação social em uma geração.
EVENTO
Gabriela Greppe, Eliana Haese, Tatiana Coutinho, Sabrina Balbi e Lucio Rossi marcaram presença no evento Tendências de Cores da Politintas, a convite de Vinicius Ventorim. O encontro reuniu 200 profissionais capixabas para conhecer de perto todos os detalhes sobre as cores que são tendência em todo o mundo. Crédito: Thuanny Louzada
A dermatologista Dra. Karina Mazzini marcou presença no IMCAS World Congress 2026, em Paris, considerado o maior congresso mundial de dermatologia, cirurgia plástica e ciência do envelhecimento. No evento, ela acompanhou de perto lançamentos, pesquisas e tendências que apontam os novos rumos da medicina estética global.
EM SÃO PAULO
Em São Paulo, o Espírito Santo foi apresentado ao mercado nacional do turismo durante o encontro de lançamento da ESTour, a maior feira de negócios do turismo capixaba que acontecerá entre os dias 25 e 28 de abril, em Vitória. O evento reuniu organizadores e parceiros estratégicos como a Secretaria de Estado do Turismo do Governo do Estado e o Sebrae-ES. Idealizada pela COOPTURES – Cooperativa de Eventos e Turismo do Espírito Santo, a ESTour nasce com a proposta de apresentar o Estado de forma estratégica reunindo operadores de turismo, influenciadores e grandes nomes do setor em uma programação que integra rodadas de negócios, capacitações, imersões regionais e experiências gastronômicas. Na foto: Alfonso Silva (presidente da Cooptures), Marina Figueiredo (presidente executiva da Braztoa), Renata Vescovi (Sebrae-ES), Victor Coelho (secretário de Estado do Turismo) e Richard Alves (Lab. Turismo). Crédito: Divulgação
Meditação
No dia 2 de março, o Espaço Bem-Me-Quer da ACACCI recebe Dhammadipa, professor com 38 anos de vida monástica, para uma conversa sobre meditação. A palestra promete mostrar como a prática vai além do alívio do estresse, ajudando a criar harmonia interior e relações mais conscientes.
Carnaval
Thiago Guerini e Renan Tassis convidam para o CarnaBrizz, com 5 dias de programação na Enseada do Suá. Entre as atrações estão o Grupo Já Gamei, Faraó Funk Retrô, Choppsamba, Bloco Sambaião, os Djs Zappie, Relima e Nanzin. O Bailinho Voador e o Baile Voador também estão na agenda do local, marcados para a agitar a segunda-feira.
Em Conceição da Barra
Dora, Laura Daher e família já têm destino certo para o Carnaval: Conceição da Barra. E por lá, o grupo confirmou presença no tradicional bloco Para Rai, que neste ano celebra 40 anos de história e promete uma folia inesquecível.
Business Day
O BNI Absoluto realiza no dia 3 de março o Business Day, encontro presencial voltado a conexões entre empresas, parcerias e geração de oportunidades. Das 7h às 11h, no Century Plaza, em Jardim da Penha, a programação combina rodada de negócios, feira de exposição e networking orientado, com expectativa de reunir mais de 100 participantes entre empresários, profissionais liberais e prestadores de serviço. Os ingressos estão à venda no restaurante No Horto, em Vitória.
PRÊMIO
A Vports iniciou o ano com uma boa notícia na área de sustentabilidade: a empresa conquistou o segundo lugar no Prêmio ANTAQ 2025 na categoria Iniciativas Inovadoras, pelo projeto desenvolvido em parceria com o Instituto Baleia Jubarte e a organização internacional Great Whale Conservancy nos mares capixabas. Pela iniciativa, o VTMIS, sistema de monitoramento de tráfego da Vports, inédito e único do Brasil, é utilizado para proteger as baleias que, entre junho e novembro, se deslocam pela costa capixaba para o período reprodutivo. O prêmio foi recebido nesta terça, dia 10, em Brasília. Na foto, da esquerda para a direita, o CEO da Vports, Gustavo Serrão; o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho; Paulo Rodrigues, do Instituto Baleia Jubarte; Alan Ribeiro, Camilla Bridi, Adriana Pessoti e Agostinho Sobral, da Vports. Crédito: Divulgação
