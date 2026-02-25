José Bechara, Lara Brotas, Sérgio Sá Leitão, Frederico Mascarenhas e Mirella Schena: no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. Crédito: Matheus Nobre
O Parque Cultural Casa do Governador inaugura na próxima terça-feira (3), às 18h, a obra “Falta” (2025), de José Bechara, em coquetel aberto ao público. A instalação, com aproximadamente 10 x 6 x 3 metros e peso de 60 toneladas, ficará no gramado e passa a integrar o acervo permanente do espaço em Vila Velha, com visitação gratuita.
Em “Falta”, é empregada uma pintura eletrostática sobre alumínio combinada a mármore, pedra-sabão e aço pintado para criar uma estrutura que convida o público a vivenciar o traço em escala tridimensional.
Em sua visita técnica ao Parque nesta terça-feira (24), para formalizar a assinatura do contrato de aquisição da obra, Bechara afirmou que a criação nasce no ateliê, mas só se realiza plenamente quando ganha presença pública. “É no espaço público que ela passa a existir de fato, porque estabelece troca e ativa pensamento, memória e ideias”, afirma o artista.
“Quis criar algo que partisse de formas já existentes. São três grandes blocos brutos de mármore, articulados a grades geométricas. A relação entre a pedra bruta, praticamente vinda da natureza, e o elemento industrial me interessava, inclusive pelo contraste cromático entre o branco do mármore e o laranja fluorescente das grades, além da questão da escala”, detalha Bechara.
EM SÃO PAULO
Christiane Menezes, gerente de Negócios da NOVA ES; Patrícia Gouvêa, diretora-presidente da NOVA ES; Marcos Kneip, diretor de Negócios do Bandes e Fernanda Vargas, gerente de Negócios do Bandes: a NOVA ES - Agência de Atração de Investimentos do Espírito Santo - na Marmomac, em São Paulo. Crédito: Divulgação
Vernissage
È nesta quarta-feira (25), às 18h30, no Palácio Anchieta, a abertura para convidados da exposição “Rembrandt: o mestre da luz e da sombra”.
Aniversário
Alexandre Pedroni e Caetano Monteiro celebram, neste sábado (28/02), os 15 anos da Agência Chuva. Idealizada por Pedroni, a empresa nasceu como Gota e, acompanhando o amadurecimento do negócio, evoluiu para Chuva. Com a chegada de Monteiro à sociedade, a agência consolidou seu DNA criativo e hoje se posiciona como uma das principais referências do mercado. Uma trajetória de sucesso que merece o brinde de hoje. Parabéns!
Moda
Marci Vago e Monike Sabrina Walburgo convidam para o lançamento exclusivo da nova collab Marci + Allma, inspirada no Manoá. Será nesta quarta-feira (25), a partir das 16h30, na Allma do Shopping Vitória.
Na Flórida
Enquanto o Brasil pulava Carnaval, nosso cirurgião plástico Ariosto Santos carimbava o passaporte nos Estados Unidos em missão double duty: descanso merecido e atualização profissional. Ele visitou o Florida Hospital Celebration Health, referência em medicina avançada, para ver sobre o uso da robótica em cirurgias plásticas. Referência no setor, Ariosto prioriza a segurança e a alta tecnologia para sua clínica em Vitória.
O Parque Cultural Reserva Vitória realiza, no dia 28 de fevereiro (sábado), às 10h15, mais uma edição do projeto Reserva Arte, iniciativa que aproxima arte contemporânea e comunidade por meio de encontros formativos e experiências mediadas. Nesta edição, o destaque é a escultura "Líber", do artista capixaba José Carlos Vilar, integrante do acervo permanente do parque. A programação inclui visita educativa pelo circuito de obras instaladas ao ar livre, com mediação de educadores . O percurso propõe uma leitura sensível da relação entre arte, paisagem e cidade, estimulando o olhar crítico e a fruição coletiva. Ao final, o público participa de um bate‑papo com o artista, que compartilhará aspectos conceituais e processuais de sua obra.
Reconhecimento nacional 1
Reconhecimento nacional A MedSênior conquistou dois reconhecimentos no ranking TOP 50 Executivos, da edição 2026 do 7th Experience, premiação que destaca lideranças de maior relevância no país nas áreas de negócios e gestão. Maycon Oliveira, diretor de Marketing e Vendas Digitais, está entre os TOP 50 na categoria Vendas e Marketing, após reposicionar a MedSênior como referência em longevidade, estruturar o ecossistema “Bem Envelhecer” e impulsionar em 135% o desempenho dos canais digitais da companhia.
Reconhecimento nacional 2
Já Fabiliana Tiengo, diretora Nacional de Supply Chain e Infraestrutura, integra o TOP 50 em Procurement, reconhecimento conquistado a partir da liderança na expansão de seis unidades e da automatização dos processos de planejamento e compras, fortalecendo a governança e aumentando a eficiência no giro de estoque e no fluxo de caixa. Ao lado de profissionais de empresas como Hospital Albert Einstein, Ford e Nestlé, os executivos já integram o ranking TOP 50. O TOP 10 de cada categoria será revelado no Sales & Marketing Executive Summit 2026, em 24 de março, em São Paulo.
ARTE NA ESCOLA
A ArcelorMittal realizou, na manhã desta segunda-feira (24), na Escola Americana de Vitória, a abertura do projeto As Cores da Velocidade, iniciativa que conecta arte, automobilismo e educação por meio de uma exposição de capacetes históricos pintados pelo artista Alan Mosca, lançamento de livro e atividades educativas voltadas aos alunos. A programação segue ao longo da semana com ações sobre segurança e cultura, incluindo palestras e exibição de documentário, e terá visitação aberta ao público externo no dia 27 de fevereiro, mediante inscrição prévia. O projeto destaca a importância do capacete como símbolo de proteção nas pistas e no dia a dia, utilizando o esporte e a arte como ferramentas de aprendizado e conscientização. Na foto: Bernardo Enne, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Alan Mosca e sua filha, Stella Mosca (no meio) e Carla Brunoro, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Unidade Tubarão. Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem
Campanha Março Azul 1
A campanha Março Azul 2026 no Espírito Santo reforça o alerta para a prevenção do câncer de intestino, o segundo que mais mata no mundo, e chega com uma agenda intensa de mobilização ao longo do mês, incluindo simpósios médicos, ações educativas e atividades abertas ao público. A iniciativa chama atenção principalmente para pessoas a partir dos 45 anos, faixa etária em que cresce o risco da doença, destacando a importância do rastreamento precoce por meio da colonoscopia.
Campanha Março Azul 2
Entre os destaques estão dois mutirões gratuitos de colonoscopia: no dia 20 de março, no HUCAM - Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, em Vitória, e no dia 26, na Clínica PROVIDEO, em Colatina. A ação busca reduzir filas do SUS e ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, essencial para elevar as chances de cura de um câncer que registra cerca de 45 mil novos casos por ano no país.
Este vídeo pode te interessar
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível