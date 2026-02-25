A ArcelorMittal realizou, na manhã desta segunda-feira (24), na Escola Americana de Vitória, a abertura do projeto As Cores da Velocidade, iniciativa que conecta arte, automobilismo e educação por meio de uma exposição de capacetes históricos pintados pelo artista Alan Mosca, lançamento de livro e atividades educativas voltadas aos alunos. A programação segue ao longo da semana com ações sobre segurança e cultura, incluindo palestras e exibição de documentário, e terá visitação aberta ao público externo no dia 27 de fevereiro, mediante inscrição prévia. O projeto destaca a importância do capacete como símbolo de proteção nas pistas e no dia a dia, utilizando o esporte e a arte como ferramentas de aprendizado e conscientização. Na foto: Bernardo Enne, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, Alan Mosca e sua filha, Stella Mosca (no meio) e Carla Brunoro, gerente de Comunicação e Relações Institucionais da ArcelorMittal Unidade Tubarão. Crédito: Vitor Bermudes/Mosaico Imagem