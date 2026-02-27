  • Renata Rasseli
Veja como foi o vernissage de "Rembrandt" no Palácio Anchieta

Vitória
Publicado em 27/02/2026 às 04h00
Rosa-Nina Liebermann, Darks Cesar Casotti, Álvaro Moura, Renato e Virginia Casagrande, Ricardo Ferraço, Marcelo Lages e Aurea Ligia

Rosa-Nina Liebermann, Darks Cesar Casotti, Álvaro Moura, o governador Renato Casagrande, a primeira-dama Virginia Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, Marcelo Lages e Aurea Ligia Bernardi: na abertura da exposição "Rembrandt – O mestre da luz e da sombra", nesta quarta-feira (25), no Palácio Anchieta, em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

Um dos maiores nomes da história da arte mundial, Rembrandt,  está entre nós. A exposição "Rembrandt – O mestre da luz e da sombra", que reúne 69 gravuras originais do artista holandês, foi aberta nesta quarta-feira-feira (25), em vernissage para convidados, no Palácio Anchieta, em Vitória. 

O vernissage contou com a presença do governador Renato Casagrande, da primeira-dama Virgínia Casagrande, do diretor da  Premium, realizadora da exposição, Álvaro Moura, empresários, artistas, patrocinadores, parceiros e imprensa. 

Pela primeira vez, o Palácio Anchieta conta com uma sala exclusivamente dedicada à experiência acessível, com reproduções táteis de obras, textos curatoriais em braile, audioguia e totens com vídeos em Libras. Uma holografia (técnica avançada de registro e reprodução de imagens tridimensionais, baseada na difração da luz, que cria projeções com profundidade e realismo, alterando-se conforme o ângulo de visão) de Rembrandt é uma exclusividade da exposição em solo capixaba.

Após temporadas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, registrando mais de 140 mil visitantes, a mostra chegou ao Espírito Santo com obras que revelam a genialidade do mestre do claro-escuro, experiências imersivas e até lupas para que o público possa apreciar de perto os minuciosos detalhes das gravuras.

Veja quem circulou pelo vernissage no Palácio Anchieta na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli. 

Virginia Casagrande e Roberta Moura

Virginia Casagrande e Roberta Moura. Crédito: Mônica Zorzanelli

Americo Madeira, Giovanna e Café Lindenberg e Alvaro Moura

Américo Madeira, Giovanna  Destri, Café Lindenberg e Álvaro Moura . Crédito: Mônica Zorzanelli

Antonio Pais, Darks Cesar Casotti, Clara Pais e Alexandre Luz

Antonio Pais, Darks Cesar Casotti, Clara Pais e Alexandre Luz . Crédito: Mônica Zorzanelli

Cesar Pinto, Idalberto Moro, Andreas Schiltte e Ronaldo Barbosa

Cesar Pinto, Idalberto Moro, Andreas Schiltte e Ronaldo Barbosa . Crédito: Mônica Zorzanelli

Fernado Saliba, Luzia Saliba e Maria Izabel Braga

Fernado Saliba, Luzia Saliba e Maria Izabel Braga. Crédito: Mônica Zorzanelli

Bruno da Luz, Alvaro Moura, Felipe Rizk, Luciana Mattar,Alberto Nemer e Glaucia Baião

Bruno da Luz, Álvaro Moura, Felipe Rizk, Luciana Mattar, Alberto Nemer e Glaucia Baião. Crédito: Mônica Zorzanelli

Fabricia Boechat e Sidemar Acosta

Fabricia Boechat e Sidemar Acosta. Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciana, Mauricio e Maria Fernanda Duque

Luciana, Mauricio e Maria Fernanda Duque. Crédito: Mônica Zorzanelli

Álvaro Duboc e Sabrina Fajardo

Álvaro Duboc e Sabrina Fajardo. Crédito: Mônica Zorzanelli

Luciana Mattar, Virginia Casagrande, Renata Rasseli e Gláucia Baião

Luciana Mattar, Virginia Casagrande, Renata Rasseli e Gláucia Baião. Crédito: Mônica Zorzanelli

Rosa-Nina Liebermann, Virginia Albuquerque, Monika Serrão e Vitoria Neto

Rosa-Nina Liebermann, Virginia Albuquerque, Monika Serrão e Vitoria Neto. Crédito: Mônica Zorzanelli

Janete e Flavia Carvalhinho; Alexandre e Neuza Azoury

Janete e Flavia Carvalhinho; Alexandre e Neuza Azoury . Crédito: Mônica Zorzanelli

Lucas e Celia Izoton, Andreas e Claudia Schilte, Almir Bressan

Lucas e Celia Izoton; Andreas e Claudia Schilte e Almir Bressan. Crédito: Mônica Zorzanelli

Vernissage de "Rembrandt – O mestre da luz e da sombra"

Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra. Mônica Zorzanelli
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra. Mônica Zorzanelli
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra. Mônica Zorzanelli
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra. Mônica Zorzanelli
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra. Mônica Zorzanelli
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra. Mônica Zorzanelli
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra
Exposição Rembrandt - O Mestre da Luz e da Sombra. Mônica Zorzanelli
Luciana Mattar, Virginia Casagrande e Renata Rasseli
Luciana Mattar, Virginia Casagrande e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Sandra Matias e Renata Rasseli
Sandra Matias e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Marcelo Lages e o governador Renato Casagrande
Marcelo Lages e o governador Renato Casagrande. Mônica Zorzanelli
André Hees e Renata Rasseli
André Hees e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Alberto Nemer e Luciana Mattar
Alberto Nemer e Luciana Mattar. Mônica Zorzanelli
Alvaro Moura e Darks Cesar Casotti
Alvaro Moura e Darks Cesar Casotti. Mônica Zorzanelli
Américo Madeira, Fábio e Letícia Ruschi
Américo Madeira, Fábio e Letícia Ruschi. Mônica Zorzanelli
Aurea Ligia Bernardi e Kyria Oliveira
Aurea Ligia Bernardi e Kyria Oliveira. Mônica Zorzanelli
Aurea Ligia Bernardi e Estela Schauffert
Aurea Ligia Bernardi e Estela Schauffert. Mônica Zorzanelli
Aurea Ligia Bernardi, Rosa -Nina Liebermann, Heidi Liebermann, Sandra Matias
Aurea Ligia Bernardi, Rosa -Nina Liebermann, Heidi Liebermann, Sandra Matias. Mônica Zorzanelli
Café Lindenberg e Giovanna Destri
Café Lindenberg e Giovanna Destri. Mônica Zorzanelli
Cesar Pinto , Daniela Quadros e Luiz Claudio Lobo
Cesar Pinto , Daniela Quadros e Luiz Claudio Lobo. Mônica Zorzanelli
Cintia Chieppe e Daniela Pimenta
Cintia Chieppe e Daniela Pimenta. Mônica Zorzanelli
Clara Orlandi, Clara Pais, Alexandre Luz, Rosa-Nina Liebermann e Antonio Pais
Clara Orlandi, Clara Pais, Alexandre Luz, Rosa-Nina Liebermann e Antonio Pais. Mônica Zorzanelli
Darks Cesar Casotti e Ricardo Ferraço
Darks Cesar Casotti e Ricardo Ferraço. Mônica Zorzanelli
Eraldo Serrão e Vitoria Serrão
Eraldo Serrão e Vitoria Serrão. Mônica Zorzanelli
Eduardo Caliman, Mariana Perini, Elis Carvalho, Diego Araújo e Lethicia Ribeiro
Eduardo Caliman, Mariana Perini, Elis Carvalho, Diego Araújo e Lethicia Ribeiro. Mônica Zorzanelli
Virginia e Renato Casagrande
Virginia e Renato Casagrande. Mônica Zorzanelli
André Hees e Renata Rasseli
André Hees e Renata Rasseli. Mônica Zorzanelli
Maely Coelho e Lucas Izoton
Maely Coelho e Lucas Izoton. Mônica Zorzanelli
Glaucia Baião, Luciana Mattar e Alberto Nemer
Glaucia Baião, Luciana Mattar e Alberto Nemer. Mônica Zorzanelli
Gustavo di Cavalcanti e Raphael Pontes
Gustavo di Cavalcanti e Raphael Pontes. Mônica Zorzanelli
José Carlos Villar, Valeria Piccin, Atílio Colnago
José Carlos Villar, Valeria Piccin, Atílio Colnago. Mônica Zorzanelli
Luccas Martins, Giulyanna Cipriano, Elisete Cipriano e Adriana Oliveira
Luccas Martins, Giulyanna Cipriano, Elisete Cipriano e Adriana Oliveira. Mônica Zorzanelli
Marcelo Lages, Virginia Casagrande e Idalberto Moro
Marcelo Lages, Virginia Casagrande e Idalberto Moro. Mônica Zorzanelli
Marli Siqueira Leite e Leticia Ruschi
Marli Siqueira Leite e Leticia Ruschi. Mônica Zorzanelli
Leonardo Pichara e Carlos Bao
Leonardo Pichara e Carlos Bao. Mônica Zorzanelli
Milene Mello e Roberta Moura
Milene Mello e Roberta Moura. Mônica Zorzanelli
Pedro Martins e Ronaldo Barbosa
Pedro Martins e Ronaldo Barbosa. Mônica Zorzanelli
Ronaldo Barbosa e Eugênio Fonseca
Ronaldo Barbosa e Eugênio Fonseca. Mônica Zorzanelli
Vanessa Tavares e Cris Wyatt , Eugenio Fonseca
Vanessa Tavares e Cris Wyatt , Eugenio Fonseca. Mônica Zorzanelli
Vera Schettini e Benicio Correa
Vera Schettini e Benicio Correa. Mônica Zorzanelli
Virginia Casagrande, Marcelo Lages e Priscila Lages
Virginia Casagrande, Marcelo Lages e Priscila Lages. Mônica Zorzanelli
Renato Casagrande, Virginia Casagrande, Luciana Mattar e Alberto Nemer
Renato Casagrande, Virginia Casagrande, Luciana Mattar e Alberto Nemer. Mônica Zorzanelli
Renato Casagrande, Rosa-Nina Liebermann, Virginia Casagrande e Heide Liebermann
Renato Casagrande, Rosa-Nina Liebermann, Virginia Casagrande e Heide Liebermann. Mônica Zorzanelli
Roberta Moura, Rosa-Nina Liebermann, Darks Cesar Casotti, Álvaro Moura, Renato e Virginia Casagrande, Ricardo Ferraço, Marcelo Lages e Aurea Ligia
Roberta Moura, Rosa-Nina Liebermann, Darks Cesar Casotti, Álvaro Moura, Renato e Virginia Casagrande, Ricardo Ferraço, Marcelo Lages e Aurea Ligia. Mônica Zorzanelli
Dermatologia

A renomada dermatologista Dra. Karina Mazzini é uma das primeiras do Espírito Santo a adquirir o Piamo Nobility, dispositivo médico com tecnologia coreana de precisão para lifting, remodelação e rejuvenescimento facial. Nesta sexta-feira (28), a especialista - com mais de 30 anos de experiência - participa do treinamento oficial de certificação no equipamento, reafirmando seu compromisso com o que há de mais moderno na dermatologia mundial.

Top dos hospitais

Pela sétima vez consecutiva, o Hospital Vitória Apart ocupa a melhor posição entre as unidades de saúde capixabas no ranking internacional “World’s Best Hospitals 2026”, elaborado pela revista americana Newsweek. Eleito o melhor hospital do Espírito Santo, o Vitória Apart ocupa a 25ª posição entre os melhores hospitais privados do Brasil - desempenho que o coloca mais de 20 posições à frente dos demais hospitais capixabas presentes na classificação. O ranking reúne mais de 100 hospitais brasileiros e avalia critérios como: a experiência do paciente durante a internação, as recomendações feitas por profissionais de saúde, indicadores de segurança, protocolos de higiene, tempo de espera e qualidade assistencial.

Cave Réserve

A parceria de sucesso entre o wine hunter Vicente Jorge e a chef Bia Delmaestro ganha novo capítulo. O Caçarola Bistrot e a Enclos Vinhos lançam agora em março uma carta referência para o Estado, com vinhos dignos de restaurantes estrelados: a Cave Réserve. De Châteauneuf-du-Pape a Chablis, a experiência promete elevar o patamar dos jantares no Barro Vermelho. 

Parabéns pra você!

Querida de RR, Luciane Ventura vai comemorar aniversário nesta sexta-feira (27), com brunch no Floriu, na Praia do Canto. 

Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita
Exposição de Rembrandt chega ao ES com obras originais e entrada gratuita
Vernissage de
Rembrandt transformará o Palácio Anchieta em espetáculo de luz e sombra
“Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”
Exposição inédita com originais de Rembrandt vem a Vitória

