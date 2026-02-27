Veja como foi o vernissage de "Rembrandt" no Palácio Anchieta

Rosa-Nina Liebermann, Darks Cesar Casotti, Álvaro Moura, o governador Renato Casagrande, a primeira-dama Virginia Casagrande, o vice-governador Ricardo Ferraço, Marcelo Lages e Aurea Ligia Bernardi: na abertura da exposição "Rembrandt – O mestre da luz e da sombra", nesta quarta-feira (25), no Palácio Anchieta, em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli
Um dos maiores nomes da história da arte mundial, Rembrandt, está entre nós. A exposição "Rembrandt – O mestre da luz e da sombra", que reúne 69 gravuras originais do artista holandês, foi aberta nesta quarta-feira-feira (25), em vernissage para convidados, no Palácio Anchieta, em Vitória.
O vernissage contou com a presença do governador Renato Casagrande, da primeira-dama Virgínia Casagrande, do diretor da Premium, realizadora da exposição, Álvaro Moura, empresários, artistas, patrocinadores, parceiros e imprensa.
Pela primeira vez, o Palácio Anchieta conta com uma sala exclusivamente dedicada à experiência acessível, com reproduções táteis de obras, textos curatoriais em braile, audioguia e totens com vídeos em Libras. Uma holografia (técnica avançada de registro e reprodução de imagens tridimensionais, baseada na difração da luz, que cria projeções com profundidade e realismo, alterando-se conforme o ângulo de visão) de Rembrandt é uma exclusividade da exposição em solo capixaba.
Após temporadas em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro, registrando mais de 140 mil visitantes, a mostra chegou ao Espírito Santo com obras que revelam a genialidade do mestre do claro-escuro, experiências imersivas e até lupas para que o público possa apreciar de perto os minuciosos detalhes das gravuras.
Veja quem circulou pelo vernissage no Palácio Anchieta na galeria de fotos de Mônica Zorzanelli.
Virginia Casagrande e Roberta Moura. Crédito: Mônica Zorzanelli
Américo Madeira, Giovanna Destri, Café Lindenberg e Álvaro Moura . Crédito: Mônica Zorzanelli
Antonio Pais, Darks Cesar Casotti, Clara Pais e Alexandre Luz . Crédito: Mônica Zorzanelli
Cesar Pinto, Idalberto Moro, Andreas Schiltte e Ronaldo Barbosa . Crédito: Mônica Zorzanelli
Fernado Saliba, Luzia Saliba e Maria Izabel Braga. Crédito: Mônica Zorzanelli
Bruno da Luz, Álvaro Moura, Felipe Rizk, Luciana Mattar, Alberto Nemer e Glaucia Baião. Crédito: Mônica Zorzanelli
Fabricia Boechat e Sidemar Acosta. Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana, Mauricio e Maria Fernanda Duque. Crédito: Mônica Zorzanelli
Álvaro Duboc e Sabrina Fajardo. Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciana Mattar, Virginia Casagrande, Renata Rasseli e Gláucia Baião. Crédito: Mônica Zorzanelli
Rosa-Nina Liebermann, Virginia Albuquerque, Monika Serrão e Vitoria Neto. Crédito: Mônica Zorzanelli
Janete e Flavia Carvalhinho; Alexandre e Neuza Azoury . Crédito: Mônica Zorzanelli
Lucas e Celia Izoton; Andreas e Claudia Schilte e Almir Bressan. Crédito: Mônica Zorzanelli
Vernissage de "Rembrandt – O mestre da luz e da sombra"
Dermatologia
A renomada dermatologista Dra. Karina Mazzini é uma das primeiras do Espírito Santo a adquirir o Piamo Nobility, dispositivo médico com tecnologia coreana de precisão para lifting, remodelação e rejuvenescimento facial. Nesta sexta-feira (28), a especialista - com mais de 30 anos de experiência - participa do treinamento oficial de certificação no equipamento, reafirmando seu compromisso com o que há de mais moderno na dermatologia mundial.
Top dos hospitais
Pela sétima vez consecutiva, o Hospital Vitória Apart ocupa a melhor posição entre as unidades de saúde capixabas no ranking internacional “World’s Best Hospitals 2026”, elaborado pela revista americana Newsweek. Eleito o melhor hospital do Espírito Santo, o Vitória Apart ocupa a 25ª posição entre os melhores hospitais privados do Brasil - desempenho que o coloca mais de 20 posições à frente dos demais hospitais capixabas presentes na classificação. O ranking reúne mais de 100 hospitais brasileiros e avalia critérios como: a experiência do paciente durante a internação, as recomendações feitas por profissionais de saúde, indicadores de segurança, protocolos de higiene, tempo de espera e qualidade assistencial.
Cave Réserve
A parceria de sucesso entre o wine hunter Vicente Jorge e a chef Bia Delmaestro ganha novo capítulo. O Caçarola Bistrot e a Enclos Vinhos lançam agora em março uma carta referência para o Estado, com vinhos dignos de restaurantes estrelados: a Cave Réserve. De Châteauneuf-du-Pape a Chablis, a experiência promete elevar o patamar dos jantares no Barro Vermelho.
Parabéns pra você!
Querida de RR, Luciane Ventura vai comemorar aniversário nesta sexta-feira (27), com brunch no Floriu, na Praia do Canto.
A Gazeta integra oSaiba mais
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível