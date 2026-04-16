Bolinho de chuva: 3 receitas práticas e deliciosas para o lanche da tarde 

Bolinho de chuva tradicional Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

Clássico das cozinhas brasileiras, o bolinho de chuva conquista pelo sabor caseiro e pela simplicidade no preparo. Perfeito para acompanhar um café fresquinho, ele surge como uma opção versátil, permitindo variações que vão do tradicional às versões com ingredientes especiais. Seja para um lanche rápido ou para reunir a família à mesa, é uma escolha que agrada diferentes paladares e combina com momentos aconchegantes.

A seguir, veja 3 receitas práticas e deliciosas de bolinho de chuva para o lanche da tarde!

1. Bolinho de chuva tradicional

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos com 1/2 xícara de chá de açúcar até obter um creme homogêneo. Acrescente a manteiga e mexa bem até incorporar. Adicione o leite aos poucos, misturando continuamente. Em seguida, coloque a farinha de trigo, mexendo até formar uma massa lisa e levemente espessa. Por último, acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente até ficar uniforme.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Com o auxílio de duas colheres, modele pequenas porções de massa e coloque no óleo quente. Frite até que os bolinhos estejam dourados por fora, virando para fritarem de maneira uniforme. Retire os bolinhos da panela, escorra e coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Em um recipiente, misture o restante do açúcar com a canela em pó. Passe os bolinhos ainda mornos nessa mistura até ficarem bem envolvidos. Sirva em seguida.

Bolinho de chuva de laranja Crédito: Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock

2. Bolinho de chuva de laranja

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de suco de laranja

2 ovos

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de raspas de laranja

Açúcar e canela em pó para polvilhar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar até formar um creme homogêneo. Acrescente a manteiga e misture bem até incorporar. Adicione o suco e as raspas de laranja, mexendo até ficar uniforme. Coloque a farinha de trigo, misturando até obter uma massa lisa e levemente espessa. Por último, acrescente o fermento químico em pó e misture delicadamente.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Com o auxílio de duas colheres, modele pequenas porções de massa e coloque no óleo quente. Frite até os bolinhos ficarem dourados, virando para fritar por igual. Retire os bolinhos da panela, escorra e coloque no papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Espere esfriar. Em um recipiente, misture o açúcar com a canela em pó. Polvilhe os bolinhos com essa mistura. Sirva em seguida.

3. Bolinho de chuva de coco

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de leite de coco

2 ovos

1/2 xícara de chá de coco ralado

2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Coco ralado para polvilhar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture os ovos com o açúcar até formar um creme claro. Acrescente a manteiga e misture até ficar uniforme. Adicione o leite e o leite de coco, mexendo bem. Em seguida, coloque o coco ralado e misture. Acrescente o amido de milho e mexa até incorporar. Depois, adicione a farinha de trigo, misturando até obter uma massa cremosa e levemente mais densa. Por último, coloque o fermento químico em pó e misture delicadamente.