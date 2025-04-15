Complexo de chácaras é lançado em Santa Teresa com unidades a partir de R$ 310 mil

O projeto Fazenda Pedra Alta está distante 10 quilômetros do centro de Santa Teresa e a 1h30 de Vitória Crédito: Divulgação

Santa Teresa acaba de receber um novo empreendimento com foco na vida no campo com estrutura de condomínio de luxo. O projeto Fazenda Pedra Alta da Romano Construtora está distante 10 quilômetros do centro de Santa Teresa e a 1h30 de Vitória. Ao todo, são 302 mil metros quadrados de área, totalizando apenas 14 terrenos com 20 mil m² cada um. Os preços partem de R$ 310 mil.

Segundo o proprietário do empreendimento, Eder Romano, o diferencial está na exclusividade e nas características naturais. “O grande diferencial é a quantidade de propriedades, que são exclusivas, riquíssimas em água, em frutas, com apelo rural forte, trilhas e uma infraestrutura muito maravilhosa”, afirma.

Estrutura de lazer conta com choupana, redário, fireplace, área gourmet equipada, playground, quadra de areia e espaço para beach tennis Crédito: Divulgação

Ainda segundo Romano, o terreno tem áreas amplas e abertas, com alto potencial de aproveitamento, além de toda a documentação estar 100% legalizada. O projeto da Fazenda Pedra Alta inclui seis lagos distribuídos pela propriedade, trilhas ecológicas, áreas verdes preservadas e espaços para lazer e convivência.

Há ainda estrutura com choupana, redário, fireplace, área gourmet equipada, playground, quadra de areia e espaço para beach tennis. As trilhas atravessam a mata nativa, promovendo o contato direto com a vegetação da Mata Atlântica.

O projeto inclui seis lagos distribuídos pela propriedade Crédito: Divulgação

O empreendimento já está com as obras em andamento, com prazo para finalização em até 12 meses e vai oferecer, ainda, infraestrutura com pavimentação nas vias principais, água canalizada e energia elétrica já instalada.

Palestra sobre preços de imóveis em processo de inventário No próximo dia 8 de maio o Clube de Precificação, liderado pelo corretor Renato Avelar, traz a palestra “Repercussão das precificações no inventário. Pontos fundamentais de uma avaliação. Uma análise não estática e com abordagens práticas”. A apresentação ficará a cargo do advogado e professor da Ufes, Rodrigo Mazzei, que vai falar sobre as consequências práticas das avaliações dos processos de inventário sucessório. O evento é aberto a corretores de imóveis e advogados e as informações pode ser acessadas clicando aqui.

Construtora investe R$ 2 bilhões em galpão logístico sustentável na Serra

A Private Construtora lançou recentemente o Private Log, galpão logístico de mais de 620 mil metros quadrados de área bruta locável (ABL), localizado no Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, entre os quilômetros 9 e 10. Segundo a empresa, que é especializada em projetos logísticos e corporativos, este é o maior galpão logístico sustentável do país.

O investimento foi da ordem de R$ 2 bilhões e o projeto contempla eficiência operacional e responsabilidade ambiental, segundo o CEO da empresa, Mateus Vitoria Oliveira. “O projeto foi desenvolvido para atender às necessidades do setor logístico com alto padrão de qualidade e desempenho, ao mesmo tempo em que incorpora soluções sustentáveis que minimizam o impacto ambiental e atendem a critérios globais de eficiência”, explica.

O complexo conta com quatro certificações internacionais e tem infraestrutura voltada à redução do impacto ambiental. O projeto integra soluções de eficiência energética, como sistemas de iluminação LED e o uso de energia solar, além de práticas para otimizar o consumo de água e reduzir as emissões de carbono.

O galpão também tem como pontos fortes a flexibilidade e adaptabilidade de seus espaços, que permitem diversificar layouts e a possibilidade de personalização dos ambientes.