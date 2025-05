Empreendimento em Pedra Azul terá estâncias de 20 mil m² e heliponto

Empreendimento tem vista para a Pedra Azul. Crédito: Incompany/Divulgação

Um lançamento localizado aos pés da Pedra Azul, nas montanhas capixabas, terá alguns diferenciais para quem busca aliar a vida no campo e as facilidades da vida urbana. Além de ter com uma estrutura com pomar, empório, playground e até um heliponto, os futuros proprietários poderão contar com assessoria técnica especializada para produzir azeite ou café dentro de suas propriedades.



“Para o café, os proprietários contarão com a expertise da Fazenda Camocim, referência nacional na produção de cafés orgânicos e certificados, incluindo o famoso Jacu”, adianta Romero Valença, vice-presidente da Incompany, emporesa que faz a gestão imobiliária do empreendimento.

Com o nome de Fazenda do Grão, o empreendimento terá, ao todo, 24 estâncias de mais de 20 mil metros quadrados cada, em uma área que conta com cachoeira e lagos. “Trata-se de um projeto exclusivo e diferenciado, que tem tudo o que um bom empreendimento precisa: localização estratégica, nesse caso, ao lado da entrada da Rota do Lagarto e com acesso pela rodovia, além de qualidade de produto, com suas áreas comuns e conceito”, conta.

O conceito da Fazenda do Grão foi desenvolvido pela Inspira Conceito e Design, das arquitetas Paula e Bruna Rody. “Trabalhamos o conceito de raízes, porque se conecta tanto com a história do lugar quanto com a proposta do empreendimento”, afirma Bruna.

Fazenda do Grão





Fazenda do Grão . Incompany/Divulgação





Fazenda do Grão . Incompany/Divulgação





Fazenda do Grão . Incompany/Divulgação





Fazenda do Grão . Incompany/Divulgação





Fazenda do Grão . Incompany/Divulgação





A área é parte de uma das primeiras propriedades adquiridas em Pedra Azul na década de 60 . Incompany/Divulgação





Fazenda do Grão . Incompany/Divulgação





O conceito da Fazenda do Grão foi desenvolvido pela Inspira Conceito e Design . Incompany/Divulgação

Ela conta que a área da Fazenda do Grão é parte de uma das primeiras propriedades adquiridas em Pedra Azul na década de 1960, por Olivar Fontenelle de Araújo. Na época, ele apostou na região, focando, primeiro, na recomposição da flora e da fauna e, mais tarde, na cultura de um café de alta qualidade.

“Adquirida depois pelo neto de Olivar e valorizada por uma família que segue na região e foi pioneira em reconhecer a beleza e as potencialidades de Pedra Azul, a Fazenda do Grão fala sobre a importância das raízes no passado e no futuro, honrando uma história e, ao mesmo tempo, oferecendo a possibilidade de resgate desse contato com a natureza, com o campo e com tudo o que esse universo proporciona”, ressalta Paula Rody.

Diretoria do Creci-ES completa 100 dias de gestão

Nova diretoria do Creci-ES realizou a entrega de 300 novas carteiras. Crédito: Creci-ES/Divulgação

A nova diretoria do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Crecis-ES) completou 100 dias de gestão. Entre as ações desses três primeiros meses estão a entrega de 300 novas carteiras, a intensificação das ações de fiscalização com foco na segurança e credibilidade no mercado imobiliário capixaba.

“O crescimento do número de profissionais regularizados e as constantes iniciativas de fiscalização são reflexos do nosso compromisso com um mercado imobiliário ético, seguro e dinâmico. Continuaremos trabalhando incansavelmente para valorizar a profissão de corretor de imóveis e para fortalecer ainda mais o setor no Espírito Santo”, afirma o presidente do Creci-ES, Aurélio Cápua Dallapícula.

Outro destaque fica por conta da atuação do presidente como conselheiro federal e a sua participação no MIPIM 2025, uma das maiores feiras do setor imobiliário da Europa, que aconteceu em Cannes, na França. “O evento reuniu investidores, promotores e agentes do mercado imobiliário de diversos países, promovendo conexões estratégicas e oportunidades de negócios em escala global”, conta.

Três construtoras capixabas entre as 100 maiores do país

José Luís Galvêas Loureiro e Felipe Wanderley Loureiro receberam o prêmio em São Paulo. Crédito: Galwan/Divulgação

O Ranking Intec 2025 teve três construtoras capixabas reconhecidas entre as maiores do país: a Galwan, que ficou na posição 60, com 232.606.69 m² de área em construção em 2024; a Morar, em 77° lugar, com 151.849,92 m² no mesmo período; e a Ideally, construtora de Guarapari, com 77.390,52 m², que ficou na posição 94. O ranking classifica as construtoras de todo o país com base na quantidade de metros quadrados construídos no ano anterior.

José Luís Galvêas Loureiro e Felipe Wanderley Loureiro, respectivamente presidente e diretor financeiro da empresa, receberam o prêmio em São Paulo. “Estamos há quase 40 anos no mercado e é sempre uma alegria receber uma premiação nacional. Ficamos orgulhosos de levar o nome do Espírito Santo para um evento com empresários de todo o Brasil. Vamos seguir atendendo bem nossos clientes, gerando empregos e contribuindo com o desenvolvimento do nosso Estado”, conta Galvêas.

A presidente da Morar Construtora, Aline Stefanon, afirma que o reconhecimento vai além do volume de obras, pois demonstra a capacidade de execução e o impacto da empresa no desenvolvimento urbano. “É uma honra para nossa construtora estar por mais um ano consecutivo entre as 100 maiores do Brasil. Esse reconhecimento reflete o compromisso e dedicação de toda a nossa equipe, parceiros e clientes. Importante ressaltar que cada metro quadrado construído carrega sonhos, histórias e a dedicação de um time que se empenha para entregar o melhor”, destaca.

Nazca apresenta IA para corretores

Nazca apresentou a Iza, inteligência artificial da empresa para corretores. Crédito: Nazca/Divulgação

A Nazca realizou, na última semana, um dia de networking, aprendizado e estratégias de vendas para o mercado imobiliário, incluindo corretores e empresários. O Conexão Nazca também apresentou a Iza, inteligência artificial da empresa que funcionará como IA para os corretores. Outra novidade foi a apresentação da Comunidade Nazca, plataforma com acesso a informações, conteúdos e grupo de WhatsApp para membros.

Além disso, teve duas palestras. Uma com Sergio Langer, que falou sobre “Os Segredos do Mercado Imobiliário de Luxo”. Ele é sócio e fundador da Hosher, uma das principais agências digitais especializadas no mercado imobiliário. E outra com Carlos Busch que tem experiência em liderança de multinacionais como Oracle, Software AG e Salesforce, e falou sobre como se destacar em um mercado competitivo.

O evento teve a participação da diretoria da Nazca, incluindo o CEO Breno Peixoto, além dos empresários Léo Castro, Wilson Calmon e Márcio Abaurre. A gerente comercial Simone Mozine e a gerente de marketing Viviane Albani também estiverem presentes.

A Gazeta integra o Saiba mais