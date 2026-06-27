Cidade do ES dá prêmio a quem fizer o melhor arremesso de tarrafa

A tradicional Festa de São Pedro (a 176ª) terá uma atração a mais neste ano em Guarapari: o 1º Desafio Municipal de Arremesso de Tarrafa, competição criada pela prefeitura para valorizar a cultura pesqueira e os conhecimentos transmitidos entre gerações de pescadores do município.





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O campeonato será realizado neste domingo (28) durante a programação da festa do padroeiro de Guarapari e protetor dos pescadores, reunindo profissionais da pesca para demonstrar habilidade, técnica e precisão no lançamento da tarrafa.





O vencedor do desafio, que começa às 14h na Praia do Morro, vai ganhar R$ 1 mil em dinheiro e um troféu; o vice-campeão e o terceiro lugar vão levar para casa um troféu, cada.





A competição será aberta a pescadores profissionais do município, com idade mínima de 18 anos. Cada participante realizará três lançamentos, avaliados por uma comissão julgadora formada por pescadores experientes e representantes da Secretaria Municipal de Pesca.





Os critérios de avaliação serão a abertura da tarrafa e a precisão do lançamento, podendo cada competidor alcançar até 100 pontos por tentativa.





A Prefeitura de Guarapari diz que tem a expectativa de que o campeonato passe a integrar permanentemente o calendário oficial de eventos do município, tornando-se uma atração anual e contribuindo para a preservação da cultura pesqueira local.