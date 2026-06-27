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Coluna Leonel Ximenes

Cidade do ES dá prêmio a quem fizer o melhor arremesso de tarrafa

Pela primeira vez, competição faz parte da tradicional Festa de São Pedro

Publicado em 27 de Junho de 2026 às 03:15

Públicado em 

27 jun 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Os critérios de avaliação serão a abertura da tarrafa e a precisão do lançamento
Os critérios de avaliação serão a abertura da tarrafa e a precisão do lançamento Divulgação

A tradicional Festa de São Pedro (a 176ª) terá uma atração a mais neste ano em Guarapari: o 1º Desafio Municipal de Arremesso de Tarrafa, competição criada pela prefeitura para valorizar a cultura pesqueira e os conhecimentos transmitidos entre gerações de pescadores do município. 


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O campeonato será realizado neste domingo (28) durante a programação da festa do padroeiro de Guarapari e protetor dos pescadores, reunindo profissionais da pesca para demonstrar habilidade, técnica e precisão no lançamento da tarrafa. 


O vencedor do desafio, que começa às 14h na Praia do Morro, vai ganhar R$ 1 mil em dinheiro e um troféu; o vice-campeão e o terceiro lugar vão levar para casa um troféu, cada.


A competição será aberta a pescadores profissionais do município, com idade mínima de 18 anos. Cada participante realizará três lançamentos, avaliados por uma comissão julgadora formada por pescadores experientes e representantes da Secretaria Municipal de Pesca. 


Os critérios de avaliação serão a abertura da tarrafa e a precisão do lançamento, podendo cada competidor alcançar até 100 pontos por tentativa.


A Prefeitura de Guarapari diz que tem a expectativa de que o campeonato passe a integrar permanentemente o calendário oficial de eventos do município, tornando-se uma atração anual e contribuindo para a preservação da cultura pesqueira local. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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