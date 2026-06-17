PCC e CV como terroristas: o novo risco para empresas no Brasil

A decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas não muda, por si só, a lei penal brasileira. Aqui, essas facções continuam enquadradas sobretudo como organizações criminosas, salvo alteração legislativa específica. Mas seria um erro imaginar que nada muda para as empresas que operam no país.

A mudança mais imediata é econômica e reputacional. Companhias com relações comerciais, financeiras ou societárias no exterior, especialmente com bancos, investidores e parceiros norte-americanos, passarão a enfrentar escrutínio mais rigoroso.





Pagamentos, contratos, fornecedores, operações logísticas e estruturas de propriedade poderão ser submetidos a filtros mais duros de sanções e prevenção à lavagem de dinheiro.