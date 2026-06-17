PCC e CV como terroristas: o novo risco para empresas no Brasil

A decisão dos Estados Unidos de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas não muda, por si só, a lei penal brasileira. Aqui, essas facções continuam enquadradas sobretudo como organizações criminosas, salvo alteração legislativa específica. Mas seria um erro imaginar que nada muda para as empresas que operam no país.
A mudança mais imediata é econômica e reputacional. Companhias com relações comerciais, financeiras ou societárias no exterior, especialmente com bancos, investidores e parceiros norte-americanos, passarão a enfrentar escrutínio mais rigoroso.
Pagamentos, contratos, fornecedores, operações logísticas e estruturas de propriedade poderão ser submetidos a filtros mais duros de sanções e prevenção à lavagem de dinheiro.
O ponto sensível é que facções criminosas não vivem apenas do tráfico. Elas se infiltram em mercados formais: transporte, portos, combustíveis, construção, segurança, eventos, imóveis, comércio, reciclagem e serviços terceirizados.
Muitas vezes, a empresa lícita não se relaciona diretamente com a organização criminosa, mas com intermediários, laranjas ou cadeias contaminadas. Com a designação como terrorismo, essa zona cinzenta fica menos tolerada.
Isso impõe revisar o compliance. Não basta ter código de ética, canal de denúncias e treinamento genérico. Será necessário conhecer melhor terceiros, mapear beneficiários finais, revisar contratos, monitorar pagamentos em espécie, exigir documentação de fornecedores críticos e registrar decisões de risco.
Em setores expostos a extorsões e controle territorial, também será indispensável criar protocolos para resposta a ameaças, sem normalizar pagamentos ilegais como “custo operacional”.
O ponto sensível é que facções criminosas não vivem apenas do tráfico. Elas se infiltram em mercados formais: transporte, portos, combustíveis, construção, segurança, eventos, imóveis, comércio, reciclagem e serviços terceirizados.
Muitas vezes, a empresa lícita não se relaciona diretamente com a organização criminosa, mas com intermediários, laranjas ou cadeias contaminadas. Com a designação como terrorismo, essa zona cinzenta fica menos tolerada.
Isso impõe revisar o compliance. Não basta ter código de ética, canal de denúncias e treinamento genérico. Será necessário conhecer melhor terceiros, mapear beneficiários finais, revisar contratos, monitorar pagamentos em espécie, exigir documentação de fornecedores críticos e registrar decisões de risco.
Em setores expostos a extorsões e controle territorial, também será indispensável criar protocolos para resposta a ameaças, sem normalizar pagamentos ilegais como “custo operacional”.
Há, contudo, um cuidado democrático essencial. Chamar facções de terroristas pode ampliar instrumentos de investigação e cooperação internacional, mas também traz riscos de expansão simbólica do direito penal e de respostas espetaculares e seletivas.
Lidar com o crime organizado exige inteligência financeira, persecução patrimonial, proteção de comunidades e responsabilização de agentes econômicos que lavam ou facilitam negócios ilícitos, não apenas retórica de guerra.
Para as empresas, a mensagem é clara: operar no Brasil continuará possível, mas exigirá mais governança sobre riscos criminais. Quem tratar o tema como assunto distante de segurança pública poderá descobrir que a fronteira entre crime organizado, sanções internacionais e responsabilidade empresarial ficou mais estreita.