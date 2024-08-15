Médico e ex-vereador será vice de Bruno Marianelli em Linhares

José Cardia (MDB) será vice de Bruno Marianelli (Republicanos) na disputa pela reeleição em Linhares Crédito: Reprodução

A Gazeta na noite de quarta-feira (14). O médico e ex-vereador José Zitenfeld Cardia (MDB), conhecido como Dr. Cardia, será vice de Bruno Marianelli (Republicanos) na disputa pela reeleição à Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O nome foi confirmado à reportagem dena noite de quarta-feira (14).

Cardia foi eleito pela primeira vez em 2008, como vereador pelo DEM. Em 2012, foi o parlamentar mais votado da Câmara da cidade, pelo PSD, com 4.022 votos. Em 2016, foi candidato a prefeito pelo PSD e ficou em terceiro lugar, com 5.604 votos. Na ocasião, o vencedor foi Guerino Zanon (PSD), na época no MDB.

O médico tem forte atuação na área da saúde em Linhares, atuando como médico urologista, cirurgião geral, presidente do Hospital Rio Doce por vários mandatos e da Cruz Vermelha da cidade, além de trabalhar na Unimed e no Linhares Medical Center (LMC).