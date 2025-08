Quadro de servidores

TCES aponta excesso de temporários e pede monitoramento de contratações na Sedu

A desproporção entre servidores efetivos e temporários no cargo de agente de suporte educacional foi alvo de representação apresentada pelo Ministério Público de Contas

Decisão do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) aponta que a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) estaria com excesso de contratações temporárias em seu quadro de servidores. >