Ramalho vai para o Republicanos e deve tentar vaga de deputado federal

Coronel Ramalho (de camisa verde) oficializou filiação ao Republicanos ao lado de Musso, Pazolini e Manato Crédito: Assessoria de imprensa

O coronel da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo e atual secretário de Meio Ambiente de Vitória, Alexandre Ramalho, oficializou, nesta segunda-feira (17), a filiação ao Republicanos. A ficha foi assinada pelo presidente estadual da sigla, Erick Musso, em ato na sede do partido, em Vitória.



Ramalho integra o primeiro escalão da gestão do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), de quem se tornou aliado. Em março deste ano, o militar da reserva se desfiliou do PL, partido pelo qual disputou a Prefeitura de Vila Velha nas eleições de 2024, terminando o pleito em segundo lugar, após receber 42.096 votos na cidade.

Segundo o Republicanos, a filiação de Ramalho faz parte de um movimento de fortalecimento do partido, com foco em quadros com experiência em gestão, serviços essenciais e contato direto com a população. No entanto, o mercado político aponta o secretário municipal como cotado para disputar uma vaga de deputado federal pela sigla, no pleito de 2026.