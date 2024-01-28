O longo adeus do coronel Alexandre Ramalho

Esta semana, a grande novidade nos meios de comunicação foi o pedido de demissão do secretário de Segurança, Alexandre Ramalho . Algo previsível, que até demorou demais. Provavelmente ele estava cansado após décadas de luta contra o crime e, mais que isso, mordido pela mosca azul da política.

Depois da expressiva votação que teve nas eleições passadas, sempre achei que ele havia voltado para a secretaria mais por gravidade que por vontade: a cabeça e o coração continuaram em Brasília. Ele quer é batalhar em outros fronts, mesmo que ligados ao seu passado. Pode até ser que realmente dispute a Prefeitura de Vila Velha, mas duvido que este seja o seu verdadeiro sonho.

Há sempre algo de pueril em sua fidelidade, algo de racional em sua impetuosidade. E é óbvio que não pretende vestir o pijama. Contudo, cargos eletivos são disputados de 1 para 100 candidatos e ele sabe não há nada de garantido nessa “nova” trajetória de vida que o arrebatou e lhe deu uma nova motivação para continuar na vida pública.

Qual é o seu legado como secretário? Bem, apesar de adotar uma postura de muito mais confrontos entre policiais e criminosos, se não conseguiu desmantelar nossa primeira facção criminosa, ao menos não houve uma explosão de vítimas, porque a tropa está bem treinada e comandada – e já não estou falando apenas do topo da hierarquia.

Houve avanços no combate aos crimes patrimoniais e a trajetória de queda no número de homicídios foi sustentada , ainda que as estatísticas regionais não tenham sido homogêneas. Tudo bem que não inventou uma nova acrobacia, mas conquistou as pequenas vitórias cotidianas que são o mais importante. O novo secretário, seja quem for, herdará uma estrutura que continua eficiente e, nada obstante, capaz de absorver inovações e melhoras. E terá, como desafio, enfrentar o PCV.

Há bastante tempo cheguei à conclusão de que a principal habilidade de um chefe desta pasta deve ser a capacidade de mudar apenas o que realmente parecer necessário, sabendo aproveitar a equipe que já encontrar montada e dar continuidade a um trabalho que não era apenas de seu antecessor naquele posto, mas de milhares de policiais... Enfim, quanto mais forem deixadas de lado as vaidades e rivalidades, melhor tende a ser uma gestão da segurança pública; esse negócio de cavalo de pau é uma péssima ideia.

Coronel da PMES Alexandre Ramalho Crédito: Divulgação/PMES

Como não há troca de governo, é de esperar que haja esse prosseguimento de equipe, políticas e estratégias após a sua substituição, o que é muito bom. O secretário interino não deixou a peteca cair em período anterior e não surpreenderia se fosse confirmado no cargo, mas algo me diz que o governador vai aproveitar para uma rotação de tropas, pois os comandos da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros já estão aí há bastante tempo – o que é bom, dá estabilidade, mas cansa, porque são fardos pesados e desgastantes.