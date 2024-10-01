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Saúde física e mental

6 sintomas da deficiência de vitamina B12 e como tratá-la

Mantê-la nos níveis adequados é essencial para evitar problemas de saúde e garantir a qualidade de vida
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

01 out 2024 às 17:36

Publicado em 01 de Outubro de 2024 às 17:36

A deficiência de vitamina B12 pode afetar a saúde física e mental (Imagem: Aleksandr Grechanyuk | Shutterstock)
A deficiência de vitamina B12 pode afetar a saúde física e mental Crédito: Imagem: Aleksandr Grechanyuk | Shutterstock
A vitamina B12, também conhecida como cobalamina, é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo. Ela é importante para a produção de células vermelhas do sangue, para o funcionamento do sistema nervoso e ajuda a manter o DNA saudável, mas, como o corpo humano não a produz, é necessário ingeri-la pela alimentação (carne, peixes, ovos e laticínios) ou, em casos específicos, por meio de suplementos.
A deficiência de vitamina B12 ocorre em vegetarianos e não vegetarianos. “O problema não está apenas na restrição dos alimentos de origem animal como carnes, ovos e leite. Muitas vezes, pode ser causada pelo uso de adubo químico no solo que mata as bactérias, alteração da nossa flora intestinal, uso indiscriminado de antibióticos”, explica o Dr. Rodrigo Neves, médico pós-graduado em endocrinologia.

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A deficiência de vitamina B12 pode causar uma série de sintomas que afetam tanto o corpo quanto a mente, sendo importante identificá-los para evitar complicações de saúde. Veja abaixo!

1. Fadiga excessiva

Quando há deficiência de vitamina B12, o corpo produz menos glóbulos vermelhos, resultando em menos oxigênio disponível para os tecidos. Isso pode causar uma sensação de cansaço extremo e falta de energia, mesmo após uma boa noite de sono. Essa fadiga ocorre porque os músculos e órgãos não estão recebendo oxigênio suficiente para funcionar corretamente.

2. Palidez

A palidez é outro sintoma comum da deficiência de vitamina B12 . Isso acontece porque, com menos glóbulos vermelhos em circulação, o sangue perde parte de sua cor característica, e o corpo pode desenvolver uma leve icterícia, um sinal de que as células vermelhas estão sendo destruídas em maior quantidade.

3. Dificuldade de concentração

A vitamina B12 tem uma função importante na saúde do cérebro e do sistema nervoso. Uma de suas funções é a síntese de neurotransmissores, substâncias que transmitem sinais entre os neurônios. Quando os seus níveis estão baixos, pode haver dificuldade de concentração, lapsos de memória e confusão mental.

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Níveis de vitamina B12 regulares evitam problemas no metabolismo e sistema nervoso (Imagem: puhhha | Shutterstock)
Níveis de vitamina B12 regulares evitam problemas no metabolismo e sistema nervoso Crédito: Imagem: puhhha | Shutterstock

4. Formigamento nas extremidades

Sensações de formigamento ou dormência nas mãos e nos pés são sintomas neurológicos da deficiência de vitamina B12. Isso ocorre porque o nutriente é essencial para manter a bainha de mielina, uma camada protetora que envolve os nervos. Sem níveis adequados de B12 , essa camada se deteriora, prejudicando a comunicação entre os nervos e o cérebro. O formigamento pode se intensificar com o tempo, se a deficiência não for tratada, e levar a problemas mais graves no sistema nervoso.

5. Falta de ar e tontura

A deficiência de vitamina B12 também pode afetar a capacidade do corpo de transportar oxigênio de forma eficiente, resultando em sintomas como falta de ar e tonturas frequentes. Isso acontece devido à diminuição na quantidade de glóbulos vermelhos saudáveis, necessários para fornecer oxigênio aos pulmões e ao cérebro. Esses sintomas podem ser percebidos durante atividades físicas ou até mesmo em repouso.

6. Alterações no humor

Níveis baixos de vitamina B12 podem afetar a produção de neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, fundamentais para regular o humor. Por isso, quem sofre de deficiência do nutriente pode apresentar sinais de depressão, ansiedade e irritabilidade. Essas alterações podem surgir de forma gradual e se intensificar com o tempo, confundindo-se com outras condições de saúde mental.

Como identificar e tratar a deficiência de vitamina B12

A deficiência de vitamina B12 pode ser diagnosticada por meio de exames de sangue, que verificam os níveis do nutriente e a contagem de glóbulos vermelhos. Além disso, a consulta com um médico é fundamental para identificar os sintomas e realizar o diagnóstico correto.
Em casos de deficiência, o tratamento pode incluir mudanças na dieta , com a introdução de alimentos ricos em B12. Suplementos de B12 também são recomendados, especialmente para pessoas que seguem dietas vegetarianas ou veganas.
“A quantidade necessária [de vitamina B12] para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia). Mas claro que essa quantidade de manutenção é bem menor que a dose de correção da deficiência […]”, explica Rodrigo Neves.

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