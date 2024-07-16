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Saúde

7 benefícios da vitamina B12 para a saúde

Descubra como ela pode melhorar o humor, a saúde cardiovascular e o sistema imunológico
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

16 jul 2024 às 16:24

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 16:24

Imagem Edicase Brasil
A vitamina B12 é essencial para o organismo Crédito: Tatjana Baibakova | Shutterstock
A cobalamina, conhecida popularmente como vitamina B12, é uma das substâncias mais complexas e essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. Ela é produzida por bactérias que vivem no solo orgânico e no intestino de animais. Como as plantas não precisam dessa vitamina para se desenvolver, elas não a absorvem.
A deficiência de vitamina B12 ocorre em vegetarianos e não vegetarianos, diferentemente do que as pessoas costumam pensar. “O problema não está apenas na restrição dos alimentos de origem animal como carnes, ovos e leite. Muitas vezes, pode ser causada pelo uso de adubo químico no solo que mata as bactérias, alteração da nossa flora intestinal, uso indiscriminado de antibióticos”, explica o Dr. Rodrigo Neves, médico pós-graduado em endocrinologia.
Abaixo, confira 7 benefícios da vitamina B12 para a saúde!

1.Apoio à produção de glóbulos vermelhos

Um dos principais benefícios da cobalamina é sua contribuição na produção de glóbulos vermelhos, fundamentais para o transporte de oxigênio no corpo. A deficiência dessa vitamina pode resultar na anemia megaloblástica, caracterizada por glóbulos vermelhos grandes e ineficazes.
“A quantidade necessária [de vitamina B12] para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia)”, explica Rodrigo Neves. Por sua vez, a anemia megaloblástica pode manifestar sintomas como fadiga, palidez e falta de ar, afetando significativamente a qualidade de vida.

2.Manutenção da saúde neurológica

A cobalamina é essencial para a formação da mielina, a substância que reveste e protege as fibras nervosas, facilitando a condução dos impulsos nervosos. Deficiências dessa vitamina podem resultar em sintomas neurológicos graves, incluindo formigamento, perda de coordenação e até demência.
Segundo o estudo Tufts University Framingham Offspring Study , 40% das pessoas com idades entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa, na qual os sintomas neurológicos podem se manifestar. Nesse cenário, manter níveis adequados é importante para a saúde do sistema nervoso.

3.Prevenção da degeneração macular

No que diz respeito à saúde ocular, a vitamina B12 tem um papel significativo na prevenção da degeneração macular relacionada à idade (DMRI), uma das principais causas de perda de visão em idosos. A cobalamina auxilia na redução dos níveis de homocisteína, um aminoácido que, em concentrações elevadas, é capaz de aumentar o risco dessa condição ocular. Nesse contexto, a suplementação de B12, em conjunto com outras vitaminas do complexo B, pode diminuir significativamente o risco de desenvolver DMRI.

4.Melhora no humor e nos sintomas de depressão

A influência da cobalamina na produção de neurotransmissores, como a serotonina, é essencial para a regulação do humor. A deficiência dessa vitamina está associada a um risco maior de depressão e outros distúrbios do humor, e alterações no estado de espírito, incluindo irritabilidade e ansiedade. Assim, manter níveis adequados de vitamina B12 se mostra fundamental para a saúde mental, ajudando a prevenir e tratar sintomas depressivos.
Imagem Edicase Brasil
A vitamina B12 pode aumentar os níveis de energia e ajudar a combater o cansaço Crédito: NDAB Creativity | Shutterstock

5.Apoio ao metabolismo energético

O metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas depende da presença de vitamina B12, que transforma esses nutrientes em energia utilizável pelo corpo. A deficiência geralmente resulta em fadiga crônica e fraqueza muscular, pois o corpo não consegue metabolizar adequadamente os alimentos. A suplementação de B12, quando necessária, pode aumentar significativamente os níveis de energia e combater a sensação de cansaço persistente, melhorando a qualidade de vida.

6.Saúde cardiovascular

A cobalamina tem um papel importante na redução dos níveis de homocisteína no sangue. Altos níveis desse aminoácido estão associados a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames. Assim, a B12, juntamente a outras vitaminas do complexo B, pode ajudar a manter a saúde do coração e reduzir a possibilidade de eventos cardíacos adversos.

7.Suporte ao sistema imunológico

Para a saúde do sistema imunológico, a vitamina B12 é indispensável. Afinal, esta participa da produção de glóbulos brancos, essenciais para a defesa do organismo contra infecções. A deficiência de B12 pode comprometer a resposta imunológica, aumentando a suscetibilidade a doenças. Assim, quando em níveis adequados, ela auxilia o sistema imunológico , ajudando o corpo a combater infecções de maneira mais eficaz.
“Muitos consumidores assíduos de carne precisam suplementar. Mas, se você é vegetariano ou vegano, é essencial suplementar. As opções mais comuns de suplementação são em cápsulas, sublingual ou injeção”, conclui o Dr. Rodrigo Neves.

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