10 produtos de skincare para cuidar da pele sensível

Pessoas com pele sensível ou sensibilizada devem apostar em produtos formulados especialmente para elas Crédito: Divulgação

pele sensível é aquela que sofre com ardência, pinicação, sensação de repuxamento, vermelhidão, e até mesmo formação de lesões espontaneamente após estímulos que, normalmente, não causam essas reações em outras pessoas. Já a pele sensibilizada é aquela que ficou sensível após algum evento específico, como procedimentos com ácidos ou laser, ou seja, é uma situação momentânea. Em ambos os casos, amenizar os sintomas requer a orientação de um dermatologista.

“Usar um produto inadequado pode gerar danos definitivos à pele, como manchas e alergias. Quem tem a pele sensível deve se preocupar em dobro e aplicar apenas produtos suaves e específicos para não agredir a barreira cutânea. Caso contrário, pode desencadear uma série de desconfortos como ardência, vermelhidão e descamação acentuada”, diz a dermatologista Thatiana Hadlich Blumenberg, parceira da Profuse.

Assim, é fundamental que as pessoas com pele sensível ou sensibilizada apostem em produtos formulados especialmente para elas, da limpeza à hidratação e proteção solar – e sempre com a orientação de um dermatologista. São produtos com ativos calmantes e que não agridem a barreira cutânea, como niacinamida, bisabolol, tecnologia Syndet e prebióticos, e também podem ter ingredientes hidratantes e fortalecedores.

Além disso, estar atento aos próprios hábitos pode ajudar a evitar crises na pele sensível, afirma a dermatologista. “Hoje, sabemos que tudo que colabora para a vasodilatação da pele pode desencadear crises. Então, ingerir bebidas alcoólicas, expor-se ao sol, consumir alimentos picantes e tomar banhos quentes podem ser gatilhos”, diz a médica.

10 produtos para cuidar da pele sensível

Nutrel Solução Micelar, da Profuse

O produto higieniza sem ressecar Crédito: Divulgação

Limpa, demaquila e acalma a pele – tudo isso sem enxágue e com prevenção dos sinais visíveis do envelhecimento. O produto higieniza sem ressecar, graças ao Bisabolol (ativo derivado da camomila e consagrado por sua ação calmante e suavizante) e à tecnologia Syndet (agentes suaves que higienizam sem agredir). É indicada para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis e sensibilizadas, e protege contra os danos causados pela exposição à poluição e à radiação UV.

Klaviê Clinical, da TheraSkin

Tem ação duradoura, sendo ideal para tratar, nutrir e restaurar a superfície da pele Crédito: Divulgação

É um creme hidratante que restaura a camada externa da pele com ação imediata e prolongada, mantendo a hidratação por até 24 horas. Indicado para adultos, crianças e bebês que possuem pele seca, extra seca, sensível, sensibilizada e irritada, pois hidrata profundamente o rosto, corpo e áreas específicas (mãos, pés, joelhos e cotovelos). Tem ação duradoura, sendo ideal para tratar, nutrir e restaurar a superfície da pele e manter o pH fisiológico equilibrado, efetivando uma hidratação profunda e prolongada. Contém os complexos SymRepair e o SymCalmin, que têm ação comprovada na restauração da barreira cutânea, hidratação prolongada, alívio da coceira, ação calmante, anti-inflamatória e anti-irritante.

Hydro Boost Gel-Creme, de Neutrogena

O produto traz o ácido hialurônico em sua formulação Crédito: Divulgação

O hidratante é suave e sem perfume, ideal para peles sensíveis. Indicado para o uso do rosto, traz o potente ácido hialurônico em sua formulação, que promove hidratação intensa, além de restabelecer os níveis de água da pele, fortalecer a barreira natural e deixá-la mais preenchida através de uma textura ultraleve, fresca, de rápida absorção e não-oleosa.

Loção de Limpeza, da Cetaphil

Limpa de forma suave removendo impurezas e maquiagem Crédito: Divulgação

Loção de limpeza facial para pele seca e sensível. Limpa de forma suave removendo impurezas e maquiagem, inclusive na área dos olhos, sem irritar ou ressecar a pele. Com fórmula extra suave, hipoalergênica e sem perfume, é indicada para peles sensíveis aos sabonetes comuns, pois não contém gorduras animais, vegetais ou minerais. Possui tecnologia Syndet, que proporciona menor potencial de irritação e ressecamento, e pode ser utilizada no rosto e corpo.

Loção Facial Noturna, da Bepantol Derma

Deixa a pele com a sensação mais confortável, suave e macia Crédito: Divulgação

Tem uma formulação única que ajuda a aliviar o desconforto da pele sensível. Sua formulação especial Dexpantenol Repair Complex contém ingredientes especiais que ajudam a restaurar a pele durante a noite. Deixa a pele com a sensação mais confortável, suave e macia. Com uma formulação exclusiva, contém uma combinação única de ingredientes que atuam nas causas da pele seca, restaurando a pele de dentro para fora.

Sérum Hidratante Hyper Real Serumizer Skin Balancing, da Mac

Refina a textura da pele e reduz a aparência dos poros Crédito: Divulgação

Sérum altamente hidratante com poder antioxidante e textura leve. Refina a textura da pele e reduz a aparência dos poros ao longo do tempo. A fórmula de alta desempenho é enriquecida com o Pro-4 Power Infusion Matrix, que contém o raro e resistente extrato de peônia japonesa, niacinamida que refina a pele, ácido hialurônico hidratante e preenchedor e ceramidas restauradoras para proporcionar resultados imediatos e duradouros.

Epidrat Calm, da Mantecorp

Ele minimiza irritações e aumenta a resistência Crédito: Divulgação

Hidratante restaurador facial para peles sensíveis, ele minimiza irritações e aumenta a resistência. Contém um exclusivo complexo de ativos calmantes que aumentam a tolerância da pele e minimizam sinais de irritação, como vermelhidão, coceira, descamação e ressecamento, inclusive após procedimentos estéticos, alterações climáticas, depilações e barbear.

Hidratante Antioxidante TimeWise, da Mary Kay

Os ativos ajudam na redução da aparência de linhas finas Crédito: Divulgação

Tem uma fórmula leve, rica em antioxidantes, que absorve rapidamente e deixa a pele macia, com aspecto flexível e toque aveludado. Os ativos ajudam na redução da aparência de linhas finas, melhoram a firmeza da pele, devolvem o brilho natural e deixam a pele hidratada por 12 horas. É adequado também para as sensíveis.

Nutratopic Pro-AMP, da Isdin

Equilibra o nível de água da pele e repõe lipídios Crédito: Divulgação

Loção Emoliente que reforça a barreira de proteção da pele e hidrata. Equilibra o nível de água da pele e repõe lipídios para combater as reações excessivas da pele atópica. A fórmula conta com ativos que aliviam a irritação, vermelhidão e coceira durante as crises. Além disso, sua fórmula suave consegue hidratar ao mesmo tempo em que restaura a barreira cutânea, para diminuir a frequência de comichões.

Hydra Zen Glow, da Lancôme

Acalma, ilumina e ajuda a reduzir a aparência de sinais visíveis de estresse Crédito: Divulgação

Hidratante facial diário para todos os tipos de pele, inclusive as sensíveis, que possui uma leve fragrância floral inspirada na experiência relaxante da aromaterapia. Sua fórmula enriquecida com aminoácidos, aloe vera, ácido hialurônico e extrato de rosas, acalma, ilumina e ajuda a reduzir a aparência de sinais visíveis de estresse diário na pele, como poluição, tempo seco e outros agressores ambientais.