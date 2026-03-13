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Goiaba: 8 benefícios da fruta para a saúde

Ela é rica em nutrientes importantes para o bom funcionamento do organismo e ajuda na prevenção de doenças

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:16

A goiaba é rica em vitaminas e nutrientes essenciais Crédito: Imagem: Muklis_7 | Shutterstock

A goiaba é uma fruta tropical originária da América Central e do Sul, amplamente cultivada e apreciada no Brasil. Sua polpa, que varia entre tons de branco e vermelho, seu sabor doce e aroma marcante a tornam uma presença constante em diversas preparações culinárias. Além disso, ela é reconhecida por seus inúmeros benefícios à saúde, sendo uma aliada valiosa para quem busca uma alimentação equilibrada.

A seguir, confira alguns benefícios da goiaba para a saúde!

1. Reforça as defesas do organismo

A goiaba é uma das frutas mais ricas em vitamina C , um nutriente essencial para o fortalecimento do sistema imunológico. Seu consumo regular ajuda na prevenção de infecções, resfriados e gripes, além de estimular a produção de glóbulos brancos, fundamentais para a defesa do corpo contra agentes nocivos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil, a recomendação diária de vitamina C para adultos é de 90 mg para homens e 75 mg para mulheres. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA) da Universidade de São Paulo e do Food Research Center, 100 g da fruta fornecem 89,9 mg do nutriente.

2. Promove a saúde do intestino

Devido ao seu alto teor de fibras solúveis e insolúveis, a goiaba é excelente para o trato digestivo. Segundo a TBCA, 100 g da fruta fornecem cerca de 5,7 g de fibras alimentares. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo diário de 25 g de fibras para adultos, no mínimo.

As fibras ajudam a estimular o funcionamento do intestino, facilitando o trânsito intestinal e prevenindo episódios de constipação. Elas também contribuem para a formação da microbiota intestinal, composta por bactérias benéficas que ajudam na digestão e na absorção de nutrientes. Um intestino equilibrado também está associado ao fortalecimento do sistema imunológico e ao bem-estar geral do organismo.

3. Ajuda no controle da glicose no sangue

O consumo de goiaba pode ser benéfico para quem tem diabetes ou deseja prevenir a doença. Por possuir baixo índice glicêmico e alto teor de fibras, a fruta ajuda a retardar a absorção de açúcar pelo organismo, evitando picos de glicose no sangue.

O diabetes mellitus é uma condição que atinge mais de 20 milhões de pessoas no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes. Além disso, a Federação Internacional de Diabetes aponta que o país ocupa o 6º lugar no mundo entre as nações com mais pessoas diabéticas.

O consumo da goiaba ajuda a manter a saúde da pele Crédito: Imagem: SAM THOMAS A | Shutterstock

4. Promove a saúde da pele

A combinação de antioxidantes, vitamina C e licopeno na goiaba ajuda a proteger as células contra os danos causados ​​pelos radicais livres. Isso ajuda a manter a pele jovem e com um aspecto saudável. Além disso, a fruta estimula a produção de colágeno, essencial para a firmeza e elasticidade da pele.

5. Ajuda a proteger a saúde do coração

A goiaba contém potássio, antioxidantes e fibras que ajudam a reduzir a pressão arterial e os níveis de colesterol ruim (LDL). Esses fatores diminuem o risco do surgimento de doenças cardiovasculares, como hipertensão e aterosclerose, promovendo um coração mais saudável.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development , o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

6. Aumenta a saciedade

Por ser rica em fibras, a goiaba é uma excelente aliada para quem busca emagrecer. Ela proporciona a sensação de saciedade, reduzindo a fome entre as refeições. Além disso, seus açúcares naturais oferecem energia de forma equilibrada, sem provocar picos de glicose no sangue.

7. Auxilia no controle do colesterol

A goiaba pode auxiliar no controle do colesterol devido à presença de fibras solúveis , que ajudam a reduzir a absorção de gorduras no intestino. Essas fibras contribuem para diminuir os níveis do colesterol LDL, conhecido como colesterol “ruim”, ao mesmo tempo em que favorecem o equilíbrio do colesterol no organismo. Além disso, a fruta possui compostos antioxidantes que ajudam a proteger os vasos sanguíneos e a melhorar a circulação.

No Brasil, cerca de 4 em cada 10 adultos apresentam níveis alterados de colesterol, segundo alerta da Sociedade Brasileira de Cardiologia. O elevado nível de LDL aumenta significativamente o risco de infarto e acidente vascular cerebral (AVC), doenças que vitimaram juntas 20.184 brasileiros em todo o país apenas no primeiro semestre de 2025, conforme registro do DataSUS, do Ministério da Saúde.

8. Fortalece ossos e músculos

A goiaba também pode contribuir para fortalecer ossos e músculos por ser fonte de minerais importantes, como magnésio, potássio e pequenas quantidades de cálcio. Esses nutrientes participam de diversos processos do organismo, incluindo a contração muscular, a manutenção da densidade óssea e o funcionamento adequado das células.

Cuidados importantes

Com uma polpa doce e suculenta, a goiaba pode ser consumida de diferentes formas, seja ao natural, em saladas de frutas ou em sobremesas como geleias, compotas e sorvetes. Além disso, é amplamente utilizada no preparo de sucos, vitaminas e até mesmo em receitas salgadas, como molhos e chutneys.

Apesar dos benefícios da fruta para a saúde, seu consumo não substitui tratamentos médicos ou o acompanhamento de um profissional de saúde. Alimentos naturais podem contribuir para o bem-estar e auxiliar na prevenção de algumas condições, mas não devem ser usados como única forma de cuidado.

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