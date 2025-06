Se cuida

15 respostas para dúvidas sobre doação de sangue

Veja como esse ato simples e solidário pode ser realizado

Publicado em 6 de junho de 2025 às 18:59

A doação de sangue pode ajudar a salvar vidas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

A doação de sangue é um ato simples, voluntário e solidário que pode salvar muitas vidas. Cada bolsa coletada pode beneficiar até quatro pessoas, tornando esse gesto um dos mais significativos que alguém pode realizar em prol do próximo. Além disso, manter os estoques dos bancos de sangue abastecidos é fundamental para o funcionamento seguro e eficiente do sistema de saúde. >

No Brasil, apenas 1,4% da população doa sangue regularmente, o que equivale a 14 pessoas a cada mil habitantes, segundo dados do Ministério da Saúde. Essa baixa adesão pode estar relacionada, em grande parte, à desinformação sobre o processo de doação. >

Para reverter esse cenário, campanhas como o Junho Vermelho ganham força ao longo do mês, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância da doação de sangue . Além disso, em 14 de junho celebra-se o Dia Mundial do Doador de Sangue, data criada para reconhecer os doadores que ajudam a salvar vidas e incentivar mais pessoas a adotarem esse gesto de solidariedade. >

Com o intuito de esclarecer dúvidas e combater os mitos mais comuns sobre o procedimento, a médica hematologista Camila Gonzaga, do Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS), respondeu às principais perguntas sobre a doação de sangue. Confira! >

>

1. Somente maiores de idade podem doar?

Não. Jovens a partir de 16 anos podem doar sangue, desde que estejam acompanhados de um responsável legal e com autorização por escrito. >

2. O sangue doado pode me fazer falta?

Não. O volume retirado representa menos de 10% da quantidade total de sangue do corpo e é reposto pelo organismo em até 24 horas. >

3. Existe risco de contaminação ao doar sangue?

Não. Todos os materiais utilizados são estéreis, descartáveis e livres de substâncias que provocam reações imunológicas. Além disso, o doador passa por uma triagem clínica rigorosa antes da doação. >

4. Doar sangue afina o sangue?

Não. A doação não interfere na viscosidade ou na concentração do sangue. Esse mito surgiu da associação com o procedimento médico de sangria terapêutica, realizado com volumes e intervalos diferentes dos da doação de sangue. >

5. Preciso estar em jejum para doar?

Não. Pelo contrário, o jejum é contraindicado. Recomenda-se fazer uma alimentação leve e evitar alimentos gordurosos e bebidas alcoólicas nas 24 horas que antecedem a doação. >

Alguns medicamentos exigem inaptidão temporária ou permanente do doador Crédito: Imagem: Photoroyalty | Shutterstock

6. Quem toma medicamentos pode realizar a doação?

Depende. Alguns medicamentos exigem inaptidão temporária ou permanente do doador. A análise é feita com base na legislação vigente, especialmente a Portaria nº 158, de 4 de fevereiro de 2016, que regula os critérios de segurança para doação de sangue. >

7. Quem tem tatuagem ou piercing pode doar?

Sim. Desde que tenha passado pelo menos 6 meses da realização da tatuagem ou do piercing em pele. Piercings em mucosas, como língua e genitais, impedem a doação enquanto estiverem no local e até um ano após sua retirada. >

8. Doar sangue aumenta o apetite ou engorda?

Não. Ao doar sangue, não há alteração no apetite, e não existe relação com ganho de peso ou emagrecimento. >

9. Se eu doar em nome de alguém, o sangue irá direto para essa pessoa?

Não necessariamente. O sangue doado é encaminhado ao banco de sangue e destinado conforme a compatibilidade sanguínea. A doação em nome de alguém, porém, ajuda a manter os estoques e aumentar as chances de atendimento para esse paciente . >

10. Quem tem anemia leve pode doar?

Não. A anemia é uma condição que contraindica a doação, pois pode piorar o estado clínico do doador. Somente pessoas que trataram e se recuperaram da anemia poderão doar, após seis meses do fim do tratamento. >

O sangue doado passa por exames para detectar doenças Crédito: Imagem: Svitlana Hulko | Shutterstock

11. Quais testes são feitos no sangue doado?

São realizados exames sorológicos para detecção de doenças como HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana), Hepatites B e C, Sífilis, Chagas e HTLV ( vírus linfotrópico de células T humanas), além da tipagem sanguínea e outros testes importantes para garantir a segurança da transfusão. >

12. Mulheres podem doar durante o período menstrual?

Sim. A menstruação não impede a doação, mas condições como fluxo excessivo serão avaliadas pela equipe médica no momento da triagem. >

13. Gestantes e lactantes podem doar?

Não. A gestação impede temporariamente a doação, que só é liberada 12 semanas após o parto ou abortamento. Mulheres em período de amamentação também não podem doar, a menos que tenham passado mais de 12 semanas do parto. >

14. Doar sangue traz benefícios ao doador?

Sim. Além da satisfação de ajudar a salvar vidas, em alguns estados, como São Paulo e o Distrito Federal, doadores regulares têm direito à isenção de taxas em concursos públicos, além de atestado para se ausentar do trabalho no dia da doação. >

15. É permitido doar sangue todos os meses?

Não. Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses entre as doações. Já as mulheres podem realizar até três doações por ano, com intervalo mínimo de três meses. >

Por Juliana Moreno >

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta