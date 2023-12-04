Vale inaugura em Vitória primeira usina de briquete do mundo

Planta de briquete da Vale, no Complexo de Tubarão, em Vitória Crédito: Rafael Coelho/Vale/Divulgação

Vale vai inaugurar na próxima semana a usina de briquetes de minério de ferro, no Complexo de Tubarão, em Vitória. A planta industrial é a primeira no mundo a produzir esse derivado, que promete reduzir em até 10% a emissão de gás carbônico na fabricação de aço, em comparação com as tradicionais pelotas. O evento está marcado para 12 de dezembro, uma terça-feira, às 9 horas.

O briquete, patenteado pela mineradora, inclui em sua composição areia do tratamento de rejeitos de mineração e é resistente a altas temperaturas. É considerado verde também por não usar água no processo de produção e emitir menos enxofre e óxido de nitrogênio.

A Vale está construindo duas fábricas em Tubarão, mas apenas uma entra em operação agora em dezembro. A previsão é de que a segunda comece a operar em 2024. As duas unidades juntas terão capacidade para produzir 6 milhões de toneladas por ano de briquete.

O briquete começou a ser desenvolvido pela Vale há 20 anos no Centro Tecnológico de Ferrosos (CTF), em Nova Lima (MG). Ele faz parte da linha de evolução dos produtos de minério de ferro oferecidos pela empresa ao longo de sua história, resultado de investimentos expressivos em pesquisa e inovação.

Até os anos 1960, o produto básico era o granulado de alto teor de ferro, o “lump”. Com a queda da oferta do “lump”, foram implantadas as primeiras usinas de pelotização no Brasil, que permitiram o aproveitamento do minério fino (pellet feed) e seguem sendo importantes para a cadeia siderúrgica. O briquete vem se somar às pelotas no portfólio de produtos de alta qualidade da Vale. A expectativa da empresa é expandir sua capacidade produtiva para 100mtpa de briquetes e pelotas após 2030.